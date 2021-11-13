مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي يتقدم باستقالته

قال مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي، اليوم السبت، إنه تقدم باستقالته للشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي.

وكتب الوصل عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”مجلس إدارة نادي الوصل يتقدم باستقالته إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي“.

مجلس إدارة نادي #الوصل يتقدم باستقالته إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس النادي. pic.twitter.com/FYGM2cJX4B — AlWasl SC (@AlWaslSC) November 13, 2021

ولم يأتِ في الإعلان كشف أسباب الاستقالة، علمًا بأنه يتبقى على فترة عمل مجلس الإدارة قرابة عام واحد، حيث تم اعتماد تشكيله الحالي، في يونيو 2018، وتضمن القرار حينها أن مدته 4 سنوات قابلة للتجديد.

وكان راشد بالهول المهيري يترأس مجلس إدارة الوصل المستقيل، ويضم في عضويته كلًا من: عبيد سلطان الشامسي، سيد إسماعيل الهاشمي، نبيل عبد الكريم، محمد علي عامر، سعيد عبد الله الكتبي.

يشار إلى أنه سبق أن تم تكليف راشد بالهول بتولي رئاسة مجلس إدارة الوصل، في يناير 2014، خلفًا للمجلس المستقيل حينها، برئاسة عبد الله حارب.

ويحتل الوصل حاليًا المركز التاسع في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، وحصد الفريق 12 نقطة.

دوري أدنوك للمحترفين: الوحدة يتخطى الظفرة والوصل يصعق الإمارات في الثواني الأخيرة (فيديو) https://t.co/Mp4r0SS897 pic.twitter.com/WNCZKs4wB9 — إرم سبورت (@EremSports) October 29, 2021

وحقق الوصل الفوز 3 مرات، وتعادل في 3، وخسر في 3 أيضًا، علمًا بأنه أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع.

ووصل الفريق إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الموسم الماضي، إذ خسر من شباب الأهلي دبي 1/3، في حين ودع من ربع النهائي في كأس رئيس الدولة الإماراتي بالخسارة من بني ياس.

وصعد الوصل إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، حيث أطاح بمنافسه بني ياس في دور الـ16، ومن المقرر أن يلعب الوصل في ربع النهائي مع العين في ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الوصل مع الظفرة، يوم الأحد 21 نوفمبر، في دوري أدنوك للمحترفين، ثم مع العين في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين على أن يواجه بعدها عجمان.

ويتصدر العين ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وفي رصيده 21 نقطة من 9 مباريات، ويتبعه الوحدة برصيد 17 نقطة، ثم النصر بـ16 نقطة مع الجزيرة وشباب الأهلي دبي.

وفي السوق الصيفي الماضي تعاقد الوصل مع البرازيلي ويليام بوتكير، ومواطنه راميرو بينيتي، والنيجيري عبد العزيز موفتاو أولابي، والأوروغواياني مايكل أرواخو، إضافة إلى الحارس إبراهيم عيسى علي