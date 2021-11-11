تصفيات كأس العالم: إيران تقلب تأخرها إلى فوز مثير على لبنان خلال 3 دقائق

حول منتخب إيران الأول لكرة القدم تأخره بهدف إلى فوز (2-1) في غضون 3 دقائق، على مضيفه منتخب لبنان، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الأولى بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم سوني سعد للمنتخب اللبناني في الدقيقة 37، وظلت النتيجة على حالها لصالح لبنان حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، حيث أدرك سردار أزمون التعادل لإيران.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع أضاف أحمد نور الله الهدف الثاني للمنتخب الإيراني.

وعزز منتخب إيران صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن كوريا الجنوبية في المركز الثاني، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

في المقابل، حصل منتخب لبنان على المركز الثاني في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق 6 نقاط خلف كوريا الجنوبية، مقابل 9 نقاط لتركمانستان ولا شيء لسريلانكا.

وفي نفس الجولة تغلب منتخب كوريا الجنوبية 1/0 على ضيفه منتخب الإمارات، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان.

وحقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز الثالث وتعادل مرتين ولم يخسر؛ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

في المقابل، خسر منتخب الإمارات للمرة الثانية، مقابل التعادل في ثلاث مرات، ولم يحقق الفوز حتى الآن، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (مؤقتا).

وتضم المجموعة أيضا منتخبات: الإمارات (المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط)، العراق (المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط)، وسوريا (المركز الخامس والأخير برصيد نقطة واحدة).

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة، يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث يلتقي لبنان مع الإمارات في صيدا، والعراق مع كوريا الجنوبية في الدوحة، وسوريا مع إيران في عمان.