منتخب كوريا الجنوبية يهزم الإمارات في تصفيات كأس العالم

تغلب منتخب كوريا الجنوبية 1/0 على ضيفه منتخب الإمارات، في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 36 من ركلة جزاء سددها هوانغ هي تشان.

🧤 تألّق حارس مرمى المنتخب 🇦🇪 الإماراتي @UAEFNT علي خصيف بمواجهة كوريا الجنوبية 🇰🇷 وقد حرم القائد سون هيونغ مين من التسجيل ببراعة!#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/bBIk9b5Y84 — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

وحقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز الثالث وتعادل مرتين ولم يخسر؛ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى، ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من 5 مباريات.

في المقابل، خسر منتخب الإمارات للمرة الثانية، مقابل التعادل في ثلاث مرات، ولم يحقق الفوز حتى الآن، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (مؤقتا).

ولحساب ذات الجولة تغلب منتخب إيران 2/1 على مضيفه منتخب لبنان.

وسجل سوني سعد هدف السبق للبنان في الدقيقة 37، قبل أن يسجل سردار آزمون واحمد نور الله هدفين لإيران في الدقيقتين 90+2، و90+5.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

ورد القائم الأيمن للإمارات تسديدة صاروخية من دونغ وون جي في الدقيقة 13.

وتصدى الحارس علي خصيف لضربة حرة مباشرة سددها يونغ هي تشان في الدقيقة 26، في حين كسر هيونغ مين سون مصيدة التسلل وراوغ علي خصيف، غير أنه سدد في الشباك الجانبية في الدقيقة 29.

وقرر حكم المباراة احتساب ضربة جزاء لكوريا الجنوبية، بعد مخالفة من علي سالمين، سددها بنجاح هوانغ هي تشان، في الدقيقة 36.

ومن جديد وقف القائم الأيمن إلى جانب الإمارات وأبعد تسديدة سون في الدقيقة 45، قبل أن يتألق خصيف في التصدي لانفراد سون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 61، سدد طحنون الزعابي كرة قوية لكن الحارس الكوري حولها إلى ركلة ركنية.

ووقفت العارضة من جديد مع الإمارات في الدقيقة 74 عندما تصدت لرأسية سون.

سرعة قصوى 🚅 💫 انطلاقة رائعة من قائد المنتخب 🇰🇷 الكوري الجنوبي @theKFA سون هيونغ مين ولكن القائم حرمه من تتويج مجهوده بهدف أمام 🇦🇪 الإمارات @UAEFNT!#التصفيات_الآسيوية pic.twitter.com/epy5xRtcPp — كأس آسيا (@afcasiancup_ar) November 11, 2021

وكان منتخب الإمارات قد استهل مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بالتعادل 0/0 مع لبنان، ثم 1/1 مع سوريا، ثم خسر 0/1 من إيران، قبل أن يتعادل مجددا وهذه المرة مع العراق بنتيجة 2/2، قبل أن يخسر 0/1 أمام كوريا الجنوبية.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 5 مباريات، حيث من المقرر أن يسافر لمواجهة لبنان، يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف منتخب سوريا في يناير المقبل، وفي فبراير يسافر لمواجهة إيران، قبل أن يواجه العراق وكوريا الجنوبية في آخر جولتين.