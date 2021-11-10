رسميًا.. الروماني كوزمين أولاريو مدربًا لنادي الشارقة الإماراتي

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تعاقده رسميًا مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو، لقيادة الفريق الكروي الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب المقال عبدالعزيز العنبري.

وأصدر النادي بيانًا قال فيه: ”شركة الشارقة لكرة القدم تتعاقد مع المدرب الروماني كوزمين أولاريو لتولي دفة القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لموسمين“.

وأضاف النادي في بيانه: ”سيبدأ كوزمين أولاريو مهمته بداية من الأسبوع المقبل“.

وسيقود أولاريو فريقه الجديد الشارقة لأول مرة في الدوري على ملعب خورفكان في الجولة العاشرة، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

مرحبـا بالقيصـر فـي قلعـة المـ👑ـلك 🚨 | رسميا: شركة الشارقة لكرة القدم تتعاقد مع المدرب الروماني " Aurelian Cosmin " لتولي دفة القيادة الفنية للفريق الأول بعقد يمتد لـموسمين، على ان يبدا مهمته ابتداء من بداية الاسبوع القادم#نادي_الشارقة pic.twitter.com/Af84c8RLnk — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) November 10, 2021

وبدأ الشارقة، الموسم الحالي، بثلاثة انتصارات لكنه خسر في 3 من آخر 4 مباريات دون أي انتصار ليتراجع للمركز الثامن برصيد 13 نقطة متأخرًا بفارق 8 نقاط عن العين المتصدر بعد 9 جولات.

وأعلنت شركة الشارقة لكرة القدم، يوم 23 أكتوبر الماضي، إقالة المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري؛ في ظل تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال النادي في بيان رسمي عبر تويتر آنذاك: ”شركة الشارقة لكرة القدم تتخذ قرارًا بتغيير المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، على أن يتولى الإسباني خوان كارلوس، المدرب المساعد، المهمة مؤقتًا“.

وفاز الشارقة تحت قيادة عبدالعزيز العنبري في الدوري بـ59 مباراة، وتعادل في 29، وخسر في 26 مواجهة.

وتولّى عبد العزيز العنبري تدريب لشارقة، في منتصف أكتوبر 2017، وساهم بتغيير شكل الفريق بشكل كبير في هذا الموسم، وفي موسم 2018 – 2019، ويعد العنبري المدرب الإماراتي الوحيد الذي تجاوز حاجز الـ 100 مباراة مديرًا فنيًا لفريق في عصر الاحتراف، حيث بلغ رصيده 113 مباراة، مسجلًا رقمًا قياسيًا في البطولة الأقوى في الكرة الإماراتية.

ونجح الشارقة مع العنبري في الفوز بلقب دوري الخليج العربي موسم 2018 – 2019 لأول مرة في تاريخ الشارقة في عصر الاحتراف، كما فاز بكأس سوبر الخليج العربي في 2019، وتأهل لنهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الإمارات، لأكثر من مرة.

وعلى المستوى الآسيوي، وفي عهد العنبري نجح الشارقة، ولأول مرة، في تاريخه في التأهل مرتين على التوالي من دوري المجموعات إلى ثمن النهائي، ففي الموسم الماضي ودع الفريق البطولة من ثمن النهائي، وفي الموسم الحالي تصدر الفريق مجموعته، وتأهل لدور الـ 16.

وجهـت الشكـر لـه على مـا قدمـه للمـ👑ـلك 🚨 | شركة الشارقة لكرة القدم تتخذ قراراً بتغيير المدرب الوطني عبدالعزيز العنبري، على أن يتولى الإسباني " خوان كارلوس " المدرب المساعد المهمة مؤقتاً #نادي_الشارقة #شكراً_العنبري pic.twitter.com/FyIu5iHj38 — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) October 23, 2021

من هو كوزمين أولاريو؟

تولى كوزمين أولاريو تدريب العديد من الأندية الخليجية، بداية من الهلال السعودي الذي قاده، العام 2007، حتى 2009، الهلال بالدوري السعودي وكأس ولي العهد.

ثم تولى تدريب السد القطري موسم 2009-2010، وفاز بكأس نجوم قطر.

وانتقل بعدها للعمل مع العين الإماراتي من 2011 إلى 2013، وفاز معه بالدوري الإماراتي موسمين.

ثم انتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي من 2013 إلى 2017، وحقق معه الدوري الإماراتي مرتين، ومثلهما كأس المحترفين، و3 كؤوس سوبر، وقاده إلى المركز الثاني في دوري أبطال آسيا 2015.