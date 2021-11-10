فان مارفيك: منتخب الإمارات سيتحلى بـ"الجرأة" خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية

قال بيرت فان مارفيك مدرب المنتخب الإماراتي إن فريقه سيلعب بجرأة ويقدم أفضل ما لديه أمام كوريا الجنوبية في سيؤول غدا الخميس ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الأولى في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي عشية المباراة اليوم الأربعاء أن: ”الإعداد جرى بشكل جيد، المنتخب الكوري أحد أفضل منتخبات المجموعة وترتيبه متقدم في تصنيف الفيفا، ورغم ذلك أثق بلاعبي فريقي وسنلعب بجرأة مع محاولة تقديم الأفضل“.

ولم تحقق الإمارات أي انتصار في أربع مباريات بالمجموعة الأولى، منها ثلاث على أرضها وتحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وهزيمة.

🇦🇪 الإمارات 🆚 كوريا الجنوبية 🇰🇷

🗓️ الخميس 11 نوفمبر

⏱️ 3:00 ظهراً ( توقيت الإمارات )

🏟️ استاد غويانغ #منتخب_الإمارات #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/zibuiautxZ — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) November 10, 2021

وتأتي كوريا الجنوبية في المركز الثاني بثماني نقاط متأخرة بفارق نقطتين عن إيران المتصدرة.

وأضاف فان مارفيك أن المنتخب الإماراتي وصل إلى كوريا الجنوبية مبكرا، وأوضح: ”لم نغير من استعدادنا المعتاد وحسب البرنامج الموضوع مسبقا، سعيد من أجل وصولنا المبكر ومقر إقامتنا وملاعب التدريب الجيدة للغاية. معنويات اللاعبين مرتفعة للغاية والجميع جاهز للمباراة“.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى نهائيات 2022 في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ويلتقي في باقي مباريات المجموعة يوم الخميس أيضا لبنان مع إيران على ستاد صيدا الدولي، والعراق مع سوريا على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة.

ويتصدر منتخب إيران ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية و5 للبنان و3 لكل من الإمارات والعراق، ونقطة لسوريا.

وتقام الجولة السادسة من منافسات المجموعة يوم 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حيث يلتقي لبنان مع الإمارات في صيدا، والعراق مع كوريا الجنوبية في الدوحة، وسوريا مع إيران في عمّان.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز إيران على سوريا 1-0 في طهران وتعادل كوريا الجنوبية 0-0 في سيؤول والإمارات مع لبنان 0-0 في دبي، في حين شهدت الجولة الثانية فوز إيران على العراق 3-0 في الدوحة وكوريا الجنوبية على لبنان 1-0 في سيؤول وتعادل سوريا مع الإمارات 1-1 في عمان، وشهدت الجولة الثالثة فوز كوريا الجنوبية على سوريا 2-1 في أنسان وإيران على الإمارات 1-0 في دبي وتعادل العراق مع لبنان 0-0 في الدوحة، وشهدت الجولة الرابعة فوز لبنان على سوريا 3-2 في عمان وتعادل الإمارات مع العراق 2-2 في دبي وإيران مع كوريا الجنوبية 1-1 في طهران.