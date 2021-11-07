الوحدة يهزم خورفكان ويتأهل إلى ربع نهائي كأس رابطة المحترفين (فيديو)

أطاح نادي الوحدة بمنافسه نادي خورفكان من الدور الأول في كأس رابطة المحترفين، ليتأهل إلى دور ربع النهائي في البطولة، اليوم الأحد.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي من الفرص المتاحة قبل أن يسجل البديل الإسباني خوسيه أنخيل جورادو هدفا في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة على فوز الوحدة 1/0، وهو الذي صب في مصلحة الوحدة ليتأهل إلى دوري الـ16 في كأس رابطة المحترفين.

وجاء هدف خوسيه أنخيل جورادو بتسديدة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، بعد تبادل الكرة مع جواو بيدرو.

واستفاد الوحدة من خسارته 3/2 أمام خورفكان في مباراة الذهاب، الشهر الماضي، حيث سجل كل فريق 3 أهداف في المباراتين، لكن الوحدة تأهل بناء على أفضلية التسجيل خارج أرضه.

وفي آخر 5 مباريات بين الوحدة وخورفكان فاز الوحدة 3 مرات، مقابل فوز لخورفكان وتعادلا مرة وحيدة.

الـعنـ🇱🇻ـابي إلى رُبع نهائي كأس رابطة المحترفين 🏆.#WHDFC pic.twitter.com/I52gReyu61 — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) November 7, 2021

نتائج الدور الأول

وكان النصر قد أطاح بمنافسه الظفرة بنتيجة إجمالية 3/1، وعجمان بمنافسه الشارقة بعد التعادل 5/5 في مجموع المباراتين، كما تأهل الوصل على حساب بني ياس بنتيجة 4/1، واتحاد كلباء بالعروبة بنتيجة 4/1، أما العين فتأهل على حساب الإمارات 2/1.

وشباب الأهلي دبي هو بطل النسخة الأخيرة بعدما تغلب في المباراة النهائية على النصر بركلات الترجيح، وشباب الأهلي دبي هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 5 ألقاب، مقابل لقبين لكل من النصر والوحدة، ولقب لكل من عجمان والشباب والجزيرة والعين.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع عجمان في دوري أدنوك للمحترفين، يوم 21 نوفمبر، ثم مع اتحاد كلباء، في حين يلعب خورفكان مع الشارقة، ثم الجزيرة.

ومنذ خسارته أمام النصر السعودي 1/5 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، حقق الوحدة الفوز ثلاث مرات متتالية في دوري أدنوك للمحترفين، حيث تغلب 4/1 على الإمارات، ثم 3/1 على الظفرة، 3/0 على الشارقة، قبل أن يتفوق 1/0 على خورفكان في كأس رابطة المحترفين.

ويملك الوحدة في رصيده 17 نقطة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، ويتأخر بـ4 نقاط عن العين صاحب الصدارة.

وكان الوحدة قد أعلن رسميا إنهاء التعاقد مع المدير الفني هينك تين كات بالتراضي، الشهر الماضي.

ونشر النادي بيانا مقتضبا عبر حسابه في موقع ”تويتر“، يؤكد فيه رحيل المدرب عن قيادة الفريق، ولم يكشف عن تفاصيل جديدة.