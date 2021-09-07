منتخب الإمارات يفرط في تقدمه ويتعادل أمام سوريا في تصفيات كأس العالم 2022

انتزعت سوريا التعادل 1-1 من الإمارات في عمان لتحصد أول نقطة بالدور الأخير بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 اليوم الثلاثاء.

واستغل علي مبخوت خطأ فادحا من الحارس إبراهيم عالمة ليضع الإمارات في المقدمة في الدقيقة 12 في إستاد الملك عبد الله الثاني بالأردن.

وأهدرت سوريا العديد من الفرص لإدراك التعادل أبرزها لعمر خربين على بعد خطوات من المرمى في منتصف الشوط الأول.

وأسفر ضغط سوريا التي نالت تشجيعا حماسيا في المدرجات عن هدف التعادل لمحمود البحر بعد هفوة دفاعية في الدقيقة 64.

#الامارات تسقط في فخ التعادل 1/1 أمام #سوريا في #تصفيات_كأس_العالم_2022

نالت الإمارات نقطتين بعد التعادل مع لبنان في دبي بالجولة الافتتاحية.

وحققت سوريا أول نقطة من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب الخسارة من إيران. pic.twitter.com/apNQ86Kc8v — إرم سبورت (@EremSports) September 7, 2021

وحققت سوريا أول نقطة من مباراتين بالمجموعة الأولى عقب الخسارة من إيران فيما نالت الإمارات نقطتين بعد التعادل مع لبنان في دبي بالجولة الافتتاحية.

وتتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بأربع نقاط مقابل ثلاث لإيران التي تواجه العراق في وقت لاحق اليوم.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين مباشرة إلى نهائيات قطر 2022، بينما يخوص أصحاب المركز الثالث مواجهة فاصلة، يواصل بعدها الفائز مشواره نحو اقتناص مقعد آسيوي خامس في كأس العالم.