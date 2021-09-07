علي مبخوت يصل إلى 77 هدفا مع منتخب الإمارات ويشارك الأسطورة بيليه المركز الثاني للهدافين الدوليين

ارتقى الدولي الإماراتي علي مبخوت إلى المركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين لمنتخبات الرجال لكرة القدم، بعد إحرازه هدف الإمارات الأول في شباك سوريا، خلال المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز مبخوت هدف الإمارات الأول في المباراة، ليرفع رصيده إلى 77 هدفا دوليا مع منتخب الإمارات، ويتساوى مع الأسطورة البرازيلية بيليه.

وينفرد علي مبخوت بالمركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين ”الذين مازالوا يلعبون“ متقدما على ميسي الذي سجل 76 هدفا وخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي برصيد 111 هدفا.

#علي_مبخوت يسجل هدفه الدولي رقم 77 متساوياً مع الأسطورة البرازيلية #بيليه

مبخوت ينفرد بالمركز الثاني في قائمة الهدافين الدوليين "الذين ما زالوا يلعبون" متقدماً على #ميسي الذي سجل 76 هدفاً وخلف #رونالدو صاحب الرقم القياسي برصيد 111 هدفاً pic.twitter.com/oADK4cPLxO — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 7, 2021

وعلى الصعيد المحلي هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري، بعد تسجيله 33 هدفا في موسم 2016، عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور، واقترب كثيرا من تحطيم رقم القناص فهد خميس الذي يمتلك من الأهداف 175 هدفا في الدوري.

بينما يمتلك مبخوت 172 هدفا ليكون على مقربة من الوصول للقب الهداف التاريخي للدوري، كما أنه اللاعب الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري الخليج العربي في عصر الاحتراف مرتين.

ومن الأرقام اللافتة التي ينفرد بها أيضا علي مبخوت، أنه بات صاحب أطول عقد احترافي مع فريقه، بعد أن قام الجزيرة في 4 أغسطس (آب) الجاري، بتجديد عقده حتى 2026.