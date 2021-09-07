القنوات الناقلة لمباراة العراق وإيران

يواجه المنتخب العراقي نظيره الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

وكان منتخب العراق قد تعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية، في سيول، بينما حقق منتخب إيران الفوز على حساب سوريا بهدف دون رد.

تقام المباراة على ملعب (خليفة الدولي) في قطر في الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت العراق.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع المباراة عبر تطبيق القناة الرابعة العراقية وصفحة القناة الرابعة العراقية على فيسبوك داخل العراق فقط، كما تنقل داخل السعودية عبر قناة SSC7، وفي الإمارات عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في البلدين طرفي المباراة فقط.

https://www.facebook.com/watch/?v=364682851799855&ref=sharing

يذكر أنه في نفس المجموعة سقط منتخب لبنان أمام نظيره كوريا الجنوبية بهدف نظيف، في المواجهة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء.

وتصدرت كوريا الجنوبية الترتيب مؤقتا برصيد أربع نقاط من مباراتين، بينما تجمد رصيد لبنان عند نقطة واحدة في المركز الخامس.