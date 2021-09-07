التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف ملعب الملك عبد الله الثاني في الأردن مواجهة عربية من العيار الثقيل بين منتخبي سوريا والإمارات مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بالمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتسلط ”إرم نيوز“ الضوء في التقرير التالي على أبرز ملامح مواجهة سوريا ضد الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022:

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات

تقام المباراة على ملعب الملك عبد الله الثاني في الأردن في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت سوريا والأردن، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر تطبيق starzplay arabia داخل الإمارات وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق عامر عبد الله بجانب قناة SSC5 في السعودية بصوت المعلق مشاري القرني، وعبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب في سوريا.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب إيران المجموعة الأولى بالمرحلة النهائية بعد فوزه بالجولة الأولى على حساب سوريا بنتيجة 1-0، بينما يحتل المنتخب السوري المركز الأخير دون نقاط.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد نقطة بعد تعادله دون أهداف مع ضيفه لبنان، كما تعادل منتخبا العراق وكوريا الجنوبية بنفس النتيجة.

وتقام اليوم الثلاثاء أيضاً مواجهة قوية في الجولة ذاتها بين العراق وإيران، بجانب لقاء لبنان وكوريا الجنوبية.

تاريخ مواجهات سوريا والإمارات

تقابل المنتخبان لأول مرة في تصفيات كأس آسيا عام 1980 وتعادلا دون أهداف ثم تعادلا بنتيجة 2-2 في دورة الألعاب العربية عام 1999 ثم فاز منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 ذهاباً وإياباً في تصفيات كأس الأمم الآسيوية 2004.

وتقابل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2010 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز المنتخب السوري بنتيجة 3-1.

وكان آخر لقاء بين المنتخبين قد أقيم يوم 26 مارس 2019 وخرج بالتعادل دون أهداف في مباراة ودية.

صحوة سوريا

يبحث منتخب سوريا عن الصحوة بعدما خسر أمام إيران بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى وبالتالي يأمل تحقيق الفوز على الإمارات.

وقال المدرب نزار محروس، المدير الفني لمنتخب سوريا، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن نسور قاسيون جاهزون لخوض المواجهة ويبحثون عن تحقيق الفوز لتعويض الخسارة أمام إيران.

ووعد محروس بتقديم صورة أفضل للمنتخب السوري والظهور بمستوى جيد في مواجهة الإمارات، مؤكداً أن اختيار الأردن لاستضافة مباريات سوريا أمر رائع، كما أن فريقه يسعى للتعامل مع الغيابات فهي أمر واقع.

ويلعب منتخب سوريا بطريقة 5-3-2 مع غياب القناص الموهوب عمر السومة للإصابة. ويعتمد نسور قاسيون على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم عالمة وأمامه خماسي خط الدفاع سعد أحمد ومؤيد الخولي ”عمرو الميداني“ وثائر كروما وعبد الرحمن ويس وخالد كرداغلي.

ويقود خط الوسط كامل حميشة وبجواره إسراء حموية ومحمود المواس مع ثنائي الهجوم عمر خريبين وعلاء الدين الدالي.

وقال عبد الفتاح الآغا، مهاجم منتخب سوريا الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب السوري عليه أن يتسلح بالروح القتالية والأداء الجماعي لعبور هذه المواجهة الصعبة وتصحيح المسار بعد الخسارة أمام إيران.

وأضاف:“ الجميع يقدر ظروف الغيابات التي عانى منها منتخب سوريا، خاصة عمر السومة، ولكنها أصبحت أمراً واقعاً وبالتالي يجب أن يتسلح اللاعبون بالروح القتالية والتركيز الشديد وعدم ترك أي مساحات للمنتخب الإماراتي“.

أسلحة الإمارات

يبحث المنتخب الإماراتي عن تحقيق الفوز الأول بعد أن تعادل مع لبنان دون أهداف على ملعبه.

وقال المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن الأبيض سيلعب للفوز رغم تسجيل اعتراضه على سوء أرضية ملعب اللقاء.

وأشار إلى أن النتيجة في لقاء لبنان لم تكن مرضية ولكن الأبيض قدم عرضاً جيداً وصنع العديد من المحاولات ولكن بلا فاعلية على المرمى اللبناني.

ويعتمد المنتخب الإماراتي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه رباعي الدفاع محمود خميس ووليد عباس وشاهين عبد الرحمن وبندر الأحبابي بينما يقود خط الوسط عبد الله رمضان وعلي سالمين وعلى الأطراف خلفان مبارك وفابيو دي ليما مع ثنائي الهجوم كايو كانيدو وعلي مبخوت.

وقال أيمن الرمادي، مدرب عجمان الإماراتي السابق لـ“إرم نيوز“ إن المنتخب الإماراتي لديه أسلحة هجومية مميزة وقادرة على صناعة الفارق، خاصة ليما وكانيدو ومبخوت موضحاً أن الفاعلية أهم ما يحتاجه الأبيض في لقاء سوريا.

وأوضح أن المنتخب السوري دائماً يتميز بالروح العالية ويستطيع الكفاح لآخر لحظة مؤكداً أن المنتخب السوري لديه القدرة على تقديم مستويات مميزة وبالتالي يجب على الإمارات الحذر من هذه المواجهة.