منتخب الإمارات يتعادل مع لبنان في تصفيات كأس العالم 2022

تعادل منتخب الإمارات مع ضيفه منتخب لبنان 0/0، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، اليوم الخميس.

وعلى استاد زعبيل، فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي فرصة لتنتهي المباراة بالتعادل دون أهداف.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مع سوريا في الجولة الثانية يوم الثلاثاء 7 سبتمبر، على أن يلعب منتخب لبنان مع كوريا الجنوبية في اليوم ذاته.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد افتتحت بتعادل منتخب العراق سلبيًا مع كوريا الجنوبية، وخسارة سوريا 0/1 أمام إيران.

ويسعى منتخب الإمارات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، علما أن المشاركة الوحيدة له كانت في نسخة 1990 في إيطاليا.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى: