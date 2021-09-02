رياضة

منتخب سوريا يخسر أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2022
تاريخ النشر: 02 سبتمبر 2021 17:59 GMT
تاريخ التحديث: 02 سبتمبر 2021 19:10 GMT

منتخب سوريا يخسر أمام إيران في تصفيات كأس العالم 2022

من المقرر أن يلعب منتخب سوريا مع الإمارات في الجولة الثانية يوم 7 سبتمبر، في حين يلعب منتخب إيران مع العراق في اليوم ذاته.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

استهل المنتخب السوري مشواره في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بالخسارة 0/1 أمام منافسه الإيراني، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وعلى ملعب آزادي في طهران انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل علي رضا جهانبخش الهدف الوحيد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 56.

ومن المقرر أن يلعب منتخب سوريا مع الإمارات في الجولة الثانية يوم 7 سبتمبر، في حين يلعب منتخب إيران مع العراق في اليوم ذاته.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات العراق وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وإيران وسوريا.

وكانت منافسات المجموعة الأولى قد افتتحت بتعادل منتخب العراق سلبيًا مع كوريا الجنوبية، كما تعادل منتخب الإمارات 0/0 مع لبنان.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وكان المنتخب السوري قد تأهل إلى الدور الحاسم بعدما حصد 21 نقطة من 8 مباريات وتصدر بها ترتيب المجموعة الأولى، التي كانت تضم الصين، والفلبين، وجزر المالديف، وغوام.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الأولى بعد نهاية مباريات الجولة الأولى:

2021-09-010

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