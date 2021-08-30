تكوين فريق كرة قدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات

أعلن نادي الزمالك المصري إنشاء نادٍ في الإمارات يحمل اسم الزمالك، اليوم الإثنين.

وأعلن الزمالك إنشاء النادي الذي يحمل اسمه بحضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي، وعمرو مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة شركة ”إي فريندز سبورت“، وحسين السمري المدير التنفيذي للنادي، وحسين السيد وحسام المندوه عضوي اللجنة، والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة، وعاطف النمر مدير النشاط الرياضي، وبدر حامد رئيس قطاعات الناشئين، وأحمد عبدالحليم نجم الزمالك السابق.

ونقل موقع الزمالك عن حسين لبيب قوله: ”لدينا طموحات عديدة ومن ضمنها الناحية الاستثمارية والرياضية، واليوم نقوم بتوقيع بروتوكول لإنشاء فرع لنادي الزمالك في دولة الإمارات“.

وأشار لبيب إلى أن ”هذا ثاني بروتوكول بعد توقيع بروتوكول مع نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران، حيث نحاول تعظيم دور الزمالك الرياضي“.

وأضاف لبيب: ”أتمنى التوفيق لنادي الزمالك في دولة الإمارات“.

من جهته، أكد بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بالزمالك أن فكرة إنشاء فرع للنادي في الإمارات ستحقق إفادة قوية.

وقال بدر حامد: ”عملت بالإمارات لفترة طويلة، وبالتأكيد وجود فرع للزمالك في الإمارات سيضيف مميزات ويحقق إفادة قوية“.

وأضاف: ”الزمالك يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة في كل الوطن العربي، وبالتالي ستكون تجربة مفيدة لكل الأطراف“.

وأتم: ”مبروك للزمالك الفوز بالدوري، والنادي أصبح يسير بخطى ثابتة من الناحية الإدارية والرياضية“.

كما أكد عمرو مصطفى، رئيس الشركة الخاصة بإتمام بروتوكول التعاون مع الزمالك لإنشاء فرع النادي بالإمارات، أن هذا المشروع سيحقق عدة فوائد للطرفين.

وقال مصطفى إن المشروع هو تكوين فريق لكرة القدم يحمل اسم الزمالك في الإمارات وفقا للقوانين الخاصة بالدولة.

وأضاف: ”سنقوم في البداية بإنشاء فريق كرة قدم للمشاركة، وفي المستقبل سيمتد المشروع إلى إنشاء فرق للألعاب الأخرى“.

واختتم: ”لدينا رغبة في زيادة الفكرة بإنشاء نادٍ يحمل اسم الزمالك في أكثر من دولة عربية“.