قناة أبوظبي الرياضية توضح طريقة مشاهدة البطولات الآسيوية داخل الإمارات

كشفت قنوات أبوظبي الرياضية، عن طريقة مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصولها على حقوق هذه المباريات، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أعلن، الخميس الماضي، عن توقيع اتفاقية مع ”أبوظبي للإعلام“، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحصل بموجبها ”أبوظبي للإعلام“ على الحقوق الإعلامية الحصرية، لبثّ مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

وكشف الحساب الرسمي لقنوات أبوظبي الرياضية، يوم الإثنين، على أنها ”ستقوم ببث البطولات الآسيوية عبر تطبيق STARZPLAY داخل الإمارات“.

وأوضحت في تغريدتها، أنه ”سيتمكن جمهور كرة القدم في الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية (آسيا 1) و(آسيا2) مقابل 15 درهمًا إماراتيًا شهريًا، أو بقيمة 40 درهمًا إماراتيًا شهرياً حال الرغبة بالاشتراك في المحتوى الترفيهي المتكامل للتطبيق“.

وسيتمكن جمهور كرة القدم في #الإمارات من متابعة مباريات البطولات الآسيوية والاشتراك في قناتي أبوظبي الرياضية "آسيا ١" و"آسيا٢" مقابل 15 درهماً إماراتياً شهريًا..

أو بقيمة 40 درهماً إماراتياً شهرياً في حالة الرغبة بالاشتراك في المحتوى الترفيهي المتكامل للتطبيق pic.twitter.com/LMgT4NpqZt — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 30, 2021

وتمنح اتفاقية الشراكة الإعلامية الجديدة شبكة أبو ظبي للإعلام، من خلال قناة أبو ظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر، وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

ووقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتفاقات مشابهة مع شركة الرياضة السعودية، لنقل المنافسات الآسيوية في السعودية، كما وقع مع شركة برو العراقية لنقل منافساته في العراق.

وكان الهولندي بيرت فان مارفيك، المدير الفني لمنتخب الإمارات، قد أعلن القائمة الموسعة للأبيض استعدادًا لمباراتي لبنان وسوريا بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويقع منتخب الإمارات في المجموعة الأولى، والتي يسعى فيها ”الأبيض“ للتأهل للبطولة التي ستقام العام المقبل في قطر.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وتقرر أن تقام مباريات الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، عبر 10 جولات، أيام 2 و7 سبتمبر 2021، و7 و12 أكتوبر 2021، و11 و16 نوفمبر 2021، و27 يناير 2022، و1فبراير 2022، و24 و29 مارس 2022.