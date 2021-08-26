دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة يتخطى الظفرة.. والنصر يسحق العروبة بخماسية

واصل الشارقة انتصاراته في دوري أدنوك للمحترفين، وحقق فوزا مهما على مضيفه الظفرة، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد حمدان بن زايد، ضمن منافسات الجولة الثانية من البطولة.

وحسم الشارقة الشوط الأول بهدف دون رد، سجله بن مالانجو في الدقيقة 29، من صناعة برنارد دوارتي، ليصبح بن مالانجو رابع لاعب كونغولي يسجل في دوري المحترفين.

وكان للضيوف الأفضلية بشكل كبير خلال هذا الشوط، فيما ظهر أصحاب الأرض دون أنياب حقيقية في الجانب الهجومي.

بهذا الفوز رفع الشارقة رصيده للنقطة 6، فيما بقي رصيد الظفرة دون نقاط.

النصر يسحق العروبة بخماسية

حصد النصر أول ثلاث نقاط في مشوار دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على ضيفه العروبة 5-0، على ستاد آل مكتوم بنادي النصر، ضمن الجولة الثانية.

وهذا هو الفوز الأول للنصر بعد خسارته في الجولة الأولى 0-3 أمام عجمان.

أنهى النصر الشوط الأول بأفضلية التقدم بثلاثة أهداف نظيفة، حيث وضع تيجالي النصر في المقدمة مبكرا بهدف أول في الدقيقة 4.

وأضاف المدافع البرازيلي ليما الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 39 من كرة رأسية، قبل أن يعود تيجالي ليسجل هدفه الشخصي الثاني في المباراة والثالث لفريقه في الدقيقة 39، مستفيدا من بينية ضياء سبع التي وضعته في مواجهة المرمى.

واستمر تفوق النصر في النتيجة خلال الشوط الثاني، رغم التحسن الكبير في أداء العروبة، ليضيف هدفين في الدقيقتين الثانية والرابعة من الوقت بدل الضائع.

وحصد النصر أول ثلاث نقاط في دوري أدنوك لهذا الموسم، فيما بقي العروبة بدون رصيد؛ بتلقيه الخسارة الثانية في مشواره، بعد خسارته الأولى أمام الوحدة 0-4.