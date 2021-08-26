قناة أبوظبي الرياضية تنقل مباريات دوري أبطال آسيا والتصفيات الآسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الخميس عن توقيع اتفاقية مع ”أبوظبي للإعلام“، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحصل بموجبها ”أبوظبي للإعلام“ على الحقوق الإعلامية الحصرية لبث مباريات البطولات الآسيوية في جميع مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

#أبوظبي_الرياضية تحصل على حقوق بث البطولات الاسيوية حتى 2024 داخل #الإمارات pic.twitter.com/X9ngHemLXB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 26, 2021

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توسيع وصول وانتشار مسابقاته في كافة أرجاء العالم، حيث إن اتفاقية الشراكة الإعلامية الجديدة ستمنح شبكة أبو ظبي للإعلام، من خلال قناة أبو ظبي الرياضية، حق بث مباريات البطولات الرئيسية في الاتحاد، وعلى رأسها التصفيات الآسيوية – الطريق إلى قطر، وكذلك كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، ونهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، إلى جانب مباريات دوري أبطال آسيا.

ووقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اتفاقات مشابهة مع شركة الرياضة السعودية لنقل المنافسات الآسيوية في السعودية، كما وقع مع شركة برو العراقية لنقل منافساته في العراق.

وتأسست أبو ظبي للإعلام في عام 1969، حيث تطورت على مر السنين لتصبح من أهم المؤسسات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط، في حين تعتبر قناة أبو ظبي الرياضية فيها من أكثر القنوات الرياضية مشاهدة في العالم العربي، وهي تغطي عددا من الفعاليات والمسابقات الرياضية العالمية عبر قنواتها الأربع ضمن الشبكة.

1250 مباراة تبثها #أبوظبي_الرياضية لكل البطولات الآسيوية الخاصة بالمنتخبات والاندية

•التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022

•كأس آسيا 2023

•دوري أبطال آسيا

•كأس الاتحاد الآسيوي

•كأس آسيا للسيدات

•كأس آسيا تحت 23 عاماً

•كأس آسيا وبطولة الأندية لكرة الصالات — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 26, 2021

وقال داتو ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: ”نحن سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع أبو ظبي للإعلام، بما يؤكد القيمة المتزايدة للبطولات الكبرى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب إطار الرؤية والمهمة بالاتحاد“.

وأضاف: ”جماهير كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة تتشارك معنا في الحماس الهائل للعبة كرة القدم، وهذه الشراكة مع أبو ظبي للإعلام ستضمن حصول هذه الجماهير على فرصة متابعة بطولات عالمية المستوى في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. نشكر أبو ظبي للإعلام على ثقتهم بمستقبل كرة القدم الآسيوية عبر دخول هذه الاتفاقية“.

وقال هيثم الكثيري، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي بالإنابة: ”يسرنا في أبوظبي للإعلام الحصول على حقوق البث داخل دولة الإمارات العربية المتحدة لأهم بطولات المنتخبات الوطنية والأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وذلك ابتداءً من عام 2021 ولغاية 2024“.

ويتزامن ذلك مع عرض أبوظبي الرياضية مجموعة متنوعة من البرامج التحليلية التي تستضيف أهم الأسماء البارزة في عالم التحليل الرياضي، بقالب فني مميز وتغطية استثنائية مستخدمة أحدث تقنيات البث العالي الوضوح، وذلك لمنح جمهور كرة القدم أرقى تجربة مشاهدة للأحداث الرياضية ذات المستوى العالمي، كما سيقوم بالتعليق على المباريات نخبة من أهم وأبرز معلقي قنوات أبوظبي الرياضية.

وأوضح: يشكل هذا التعاون إضافة رائعة لقائمة البطولات التي نقوم ببثها، ونتطلع قدماً لمزيد من التعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بما ينسجم مع مساعينا الرامية لتعزيز المحتوى الرياضي الذي تعرضه أبوظبي للإعلام وبما يتماشى مع أولوياتنا وأهدافنا الاستراتيجية.

ولم تعلن بعد أبوظبي الرياضية عن كيفية بث المباريات وهل ستكون متاحة مجانا للجماهير الإماراتية، أم سيتم تشفيرها كما فعلت شركة الرياضة السعودية، وأرجعت ذلك إلى العقود الموقعة مع الاتحاد الآسيوي.