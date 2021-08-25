دوري أدنوك للمحترفين.. شباب الأهلي دبي يهزم عجمان.. والجزيرة يتعادل مع اتحاد كلباء (فيديو)

انتزع شباب الأهلي دبي فوزا صعبا على عجمان بنتيجة 1/0، في حين فشل الجزيرة في الفوز على اتحاد كلباء لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي، في الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين، اليوم الأربعاء.

ووضع إيغور جيسوس شباب الأهلي دبي في المقدمة بهدف في الدقيقة 17، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

هدف إيجور هو الثالث له في ثلاث مباريات خاضها أمام عجمان في الدوري والهدف الأول له من خارج منطقة الجزاء في الدوري أيضاً..#شباب_الاهلي_عجمان #دوري_ادنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/ltzp5zJclV — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 25, 2021

وطرد حكم المباراة اللاعب أحمد الشيحي من عجمان في الدقيقة 90+4، بعد تدخل على إيغور جيسوس.

وفي مباراة الجزيرة، حامل لقب الموسم الماضي، مع اتحاد كلباء، فشل لاعبو الفريقين في تسجيل أي هدف لتنتهي المباراة على التعادل السلبي.

وكان الجزيرة قد استهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 2/0 على الظفرة في الجولة الأولى، في حين فاز شباب الأهلي دبي 1/0 على الإمارات.

ورفع الفوز رصيد شباب الأهلي دبي إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، في حين رفع التعادل رصيد الجزيرة إلى 4 نقاط في المركز الثاني (مؤقتا).

وفي وقت لاحق، يلعب الوصل مع خورفكان، والعين مع الإمارات.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين غدا الخميس، عندما يلعب النصر مع العروبة، والظفرة مع الشارقة، والوحدة مع بني ياس.