العين الإماراتي يعلن رسميًا ضم سفيان رحيمي (فيديو)

أعلن نادي العين الإماراتي رسميًا ضم المغربي سفيان رحيمي قادمًا من الرجاء البيضاوي المغربي.

ونشر العين فيديو تقديم للاعب، وعلّق: ”انتهى الانتظار.. سفيان رحيمي لاعبًا في صفوف الزعيم“.

وتُوج رحيمي مؤخرًا مع الرجاء بالبطولة العربية التي أُقيمت في المغرب.

وذكرت تقارير سابقة أن قيمة انتقال سفيان إلى العين الإماراتي بلغت 3 ملايين دولار، كما تنازل اللاعب عن مبلغ مالي كمستحقات متأخرة لم يتلقها من الفريق.

وذكرت أن العين سيتحمّل ما يقرب من 3 ملايين دولار قيمة صفقة انتقال رحيمي إلى صفوف النادي الإماراتي.

ونافس ”رحيمي“ على هداف الدوري الاحترافي، إذ جاء في المركز الثالث برصيد 13 هدفًا، خلف زميله بالفريق الكونغولي بين مالونغو صاحب الـ16 هدفًا.

وخاض ”رحيمي“، 26 مباراة مع الرجاء، في الموسم الحالي، بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف، وصنع 8.

وكان العين نجح في التعاقد مع المدافع الإيفواري كوامي أتوني قادمًا من خورفكان بعقد يمتد إلى مدة 4 مواسم، بعد تألق اللاعب مع فريقه خلال الموسمين الماضيين.

كما تعاقد ”الزعيم“ مع لاعب الوسط الأرجنتيني كريستيان جوانكا القادم من نادي الشباب السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وضم العين المدافع التونسي ياسين مرياح قادمًا من فريق أولمبياكوس اليوناني بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وأبرم العين صفقة انتقال حر مع الجناح الأيمن سلطان الشامسي القادم من فريق بني ياس بعد انتهاء عقده، كما دعم الفريق مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع سلطان المنذري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي الوصل.

واستهل نادي العين منافسات الدوري الإماراتي بالفوز على خورفكان (3-1)، يوم الجمعة الماضي.