رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع عبدالله ديابي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميا، التعاقد مع المالي عبدالله ديابي، قادما من سبورتينغ لشبونة.
ونشر الجزيرة، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو لعبدالله ديابي في الملعب ويرتدي الرقم 21.
— نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 23, 2021
وكان عقد عبدالله ديابي مع سبورتينغ لشبونة يمتد حتى يونيو 2023.
ولعب عبدالله ديابي لأندية روايال موسكرون في بلجيكا، وليل الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبشكتاش التركي، وخيتافي الإسباني.
القطعة الأخيرة في مكانها الآن 😉
#ديابي_جزراوي #فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/tninrTiayW
— نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 23, 2021
وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن عبدالله ديابي، سجل 36 هدفا في 108 مباريات مع كلوب بروج، و16 هدفا في 42 مباراة مع وايال موسكرون، في حين سجل 6 أهداف لبشكتاش.
واستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه في دوري أدنوك بالفوز 2/0 على الظفرة، على أن يلعب مع اتحاد كلباء، يوم الأربعاء.