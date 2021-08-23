رسميا.. الجزيرة الإماراتي يتعاقد مع عبدالله ديابي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميا، التعاقد مع المالي عبدالله ديابي، قادما من سبورتينغ لشبونة.

ونشر الجزيرة، عبر حسابه في موقع ”تويتر“ مقطع فيديو لعبدالله ديابي في الملعب ويرتدي الرقم 21.

وكان عقد عبدالله ديابي مع سبورتينغ لشبونة يمتد حتى يونيو 2023.

ولعب عبدالله ديابي لأندية روايال موسكرون في بلجيكا، وليل الفرنسي، وكلوب بروج البلجيكي، وبشكتاش التركي، وخيتافي الإسباني.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن عبدالله ديابي، سجل 36 هدفا في 108 مباريات مع كلوب بروج، و16 هدفا في 42 مباراة مع وايال موسكرون، في حين سجل 6 أهداف لبشكتاش.

واستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه في دوري أدنوك بالفوز 2/0 على الظفرة، على أن يلعب مع اتحاد كلباء، يوم الأربعاء.