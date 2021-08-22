قائمة منتخب الإمارات الموسعة استعدادا لمباراتي لبنان وسوريا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، اليوم الأحد، قائمة المنتخب الأول الموسعة استعدادا لمباراتي لبنان وسوريا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وجاءت القائمة على النحو التالي: علي خصيف، فهد الظحناني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، سعيد أحمد، كايو كانيدو، أحمد برمان، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، خلفان مبارك، علي مبخوت، زايد العامري، محمد العطاس، سيباستيان تيغالي، محمد برغش، محمود خميس، خليل الحمادي، عبدالله حمد، طحنون الزعابي، علي سالمين، فابيو دي ليما، علي صالح، حسن المحرمي، وليد عباس، ماجد حسن، عبدالله النقبي، محمد جمعة، يحيى الغساني، شاهين عبدالرحمن، الحسن صالح.

القائمة الموسعة للأبيض استعداداً لمباراتي لبنان وسوريا ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/XCarfGEbGu — UAEFA (@uaefa_ae) August 22, 2021

ومن المقرر أن يلعب منتخب الإمارات مع لبنان في الأول من سبتمبر، ثم مع سوريا يوم 6 سبتمبر في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوقعت قرعة الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 منتخب الإمارات في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسوريا ولبنان.

ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.