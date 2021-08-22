سفيان رحيمي: أغادر الرجاء مرفوع الرأس.. وأشكر مسؤولي العين الإماراتي (فيديو)

وجه سفيان رحيمي، نجم الرجاء الرياضي المغربي، رسالة شكر إلى جمهور فريقه المغربي، بعد قيادته ناديه للتتويج بلقب البطولة العربية، مساء السبت، على حساب نادي الاتحاد السعودي، إذ تعد المباراة هي الأخيرة له مع الفريق قبل الانتقال للعين الإماراتي.

وانتقل سفيان رحيمي لنادي العين بشكل رسمي خلال الميركاتو الجاري، إذ ذكرت التقارير أن قيمة انتقاله إلى الفريق الإماراتي بلغت 3 ملايين دولار، كما تنازل اللاعب عن مستحقات متأخرة لإتمام الانتقال.

وقال رحيمي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، عقب المباراة ”الحمدلله بعد موسم شاق وصعب فزنا بلقب رائع.. وصعب أن أصف شعوري على مغادرة الرجاء ولكن غادرت وأنا مرفوع الرأس، وما زال الفريق لديه استحقاقات مقبلة“.

وأضاف ”نشكر _أيضا_ مسؤولي العين على موافقتهم على لعب المباراة النهائية، وأشكر الجهاز الفني للرجاء البيضاوي على مجهودهم معنا، ويارب نظل عند حسن الجماهير المغربية، وأشكر جماهير الرجاء التي وثقت بي وأطلب منهم السماح“.

وتابع ”فريق العين كبير في الإمارات وقارة آسيا، وهذا سبب اختياري لهم، وأتمنى أن أقدم إضافة معهم وأكون عند حسن ظنهم“.

وأردف ”عشت لحظات لا تنسى مع الرجاء بحضور والدي واتصال الملك محمد السادس أثلج صدورنا وسيكون داعما ومحفزا لنا في المستقبل لتقديم الأفضل، شكرا لكل أنصار الرجاء وفعاليات النادي على دعمهم لي“.

وأتم ”أشعر بتأثر شديد لأني في لحظة تاريخية متوج وسأغادر النادي وأعدهم بالعودة مستقبلا لإكمال مشواري مع هذا الفريق“.

وأحرز الرجاء المغربي لقب كأس العرب للأندية بالفوز 4-3 على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح وعقب التعادل 4-4 في مباراة مثيرة ومتقلبة في الرباط، يوم السبت.

وأطلق على لقب هذه النسخة (كأس محمد السادس للأندية الأبطال) على اسم العاهل المغربي، وجاء تتويج الرجاء باللقب في يوم عيد ميلاد الملك الـ 58، في مباراة أقيمت دون مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.

وأسدل الستار بعد انتظار طويل على هذه المسابقة التي انطلقت في الـ18 من أغسطس 2019، واستمرت لأكثر من عامين بسبب تأجيل العديد من المباريات لفترات طويلة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد كان افتتح موسمه الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالهزيمة أمام الفيحاء بهدف نظيف، ثم الفوز في الجولة الثانية أمام الرائد بثلاثية نظيفة، قبل النهائي العربي.