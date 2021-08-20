دوري أدنوك للمحترفين.. الجزيرة يتخطى الظفرة والعين يصعق خورفكان (فيديو)

استهل الجزيرة حامل لقب دوري الخليج العربي ”دوري أدنوك للمحترفين“ حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على ضيفه الظفرة بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتقدم عبدالله رمضان للجزيرة في الدقيقة 22 بمهارة فردية رائعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم ”فخر أبوظبي“ بهدف نظيف.

وسيطر الجزيرة على مجريات اللقاء، حتى أضاف جواو فيكتور، الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي نفس السياق افتتح نادي العين موسمه في دوري أدنوك للمحترفين بالفوز على خورفكان (3-1)، اليوم الجمعة.

وافتتح، لابا كوجو مهاجم العين التسجيل في الدقيقة 37 بمجهود فردي.

وتعادل إسماعيل الحمادي لخورفكان في الدقيقة 48.

وأطلق لابا كودجو ضربة قاضية لخورفكان بإحرازه الهدف الثاني للعين في الدقيقة 74، قبل أن يضيق كوامي أوتون هدف التعزيز الثالث في الدقيقة 88.

العين يحقق أول 3 نقاط من المباراة الأولى بعد الفوز على خورفكان 3-1 شاهد أهداف اللقاء..#خورفكان_العين #دوري_ادنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/xnE8gufkEm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 20, 2021

وفيما يلي جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: