عودة عمر خربين لقائمة منتخب سوريا استعدادًا لتصفيات كأس العالم

استدعى نزار محروس مدرب منتخب سوريا الأول لكرة القدم مهاجمه عمر خربين لاعب الوحدة السعودي؛ للانضمام إلى معسكر الفريق في قطر، بعد استبعاده الفترة الماضية من جانب المدرب السابق نبيل معلول.

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إقامة معسكر تدريبي في قطر، تتخلله مباراة ودية مع الجزائر، الخميس المقبل.

ونشر الاتحاد السوري لكرة القدم قائمة الفريق للمعسكر، والتي شهدت عودة عمر خربين مرة أخرى، بعد طي خلافاته الماضية بينه وبين نبيل معلول.

عودة خربين للمنتخب السوري جاءت بعد يوم واحد من تسجيله والبرازيلي جواو بيدرو ثنائيتين خلال فوز كبير للوحدة 4-0 على العروبة، في افتتاح دوري أدنوك للمحترفين.

ويأتي معسكر المنتخب السوري استعداداً لمواجهة إيران في افتتاح منافسات المجموعة الآسيوية الأولى ضمن الدور الحاسم المؤهل لكأس العالم 2022.

وتضم المجموعة أيضاً كوريا الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

وكانت سوريا حسمت صدارة المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى الدور الحاسم، ونهائيات آسيا المقررة في الصين 2023.

وسيقود نزار محروس منتخب سوريا في التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر، حيث أوقعت القرعة منتخب ”نسور قاسيون“ في المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبات: إيران، كوريا الجنوبية، الإمارات، العراق، ولبنان.

ويتأهل المنتخبان الأول والثاني في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2022، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وستقام مباريات الدور النهائي من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 عبر 10 جولات، أيام (2 و 7) سبتمبر 2021، (7 و 12) أكتوبر 2021، (11 و 16) نوفمبر 2021، 27 يناير 2022، 1 فبراير 2022، و (24 و29) مارس 2022.