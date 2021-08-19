دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يقسو على العروبة.. وشباب الأهلي دبي يهزم الإمارات (فيديو)

افتتح نادي الوحدة مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بالفوز 4/0 على العروبة في الجولة الأولى من المسابقة، اليوم الخميس.

ووضع البرازيلي جواو بيدرو الوحدة في المقدمة في الدقيقة 12 بضربة رأسية، مستغلًا كرة عرضية متقنة من محمد صالح برغش.

وأضاف النجم السوري عمر خريبين الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 25 بضربة رأسية، بعد كرة أرسلها محمد المنهالي.

وعاد ”جواو بيدرو“ وسجل الهدف الشخصي الثاني، (الثالث للوحدة) في الدقيقة 39 من ضربة رأسية أيضًا، بعد كرة عرضية من عمر خريبين.

وواصل الوحدة عرضه القوي بعدما سجل له ”خريبين“ الهدف الشخصي الثالث، (الرابع للفريق)، من ضربة جزاء في الدقيقة 59.

وحصد الوحدة نقاط المباراة الثلاث، وكان الفريق قد احتل المركز السابع في المسابقة الموسم الماضي.

معلق المباراة تحدث عن هدف ثالث للوحدة فتم تسجيله..#خربين يرسل تمريرة عرضية بعيدة المدى تجد رأس بيدرو الذي يسجل ثاني أهدافه في المباراة#العروبة_الوحدة #دوري_أدنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/S6qkz02Pa0 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 19, 2021

وفي مباراة ثانية، تفوق شباب الأهلي دبي 1/0 على منافسه الإمارات.

وبعد شوط أول سلبي، سجل ماجد حسن أحمد الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 62، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل علي صقر الشحي حارس الإمارات بصدها.

وهذا الفوز يعد الثالث عشر على التوالي لشباب الأهلي دبي أمام الإمارات في المواجهات التي تقابلا فيها في مختلف المسابقات.

ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع بني ياس في الجولة الثانية، يوم 26 أغسطس، في حين يلعب شباب الأهلي دبي مع عجمان، يوم 25 أغسطس.

وفي وقت لاحق يلعب النصر مع عجمان ضمن منافسات الجولة الأولى.

وتستكمل منافسات الجولة الأولى من دوري أدنوك، غدًا الجمعة، حيث من المقرر أن يلعب الجزيرة، حامل لقب الموسم الماضي، مع الظفرة، وبني ياس، الوصيف، مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء، والعين مع خورفكان.