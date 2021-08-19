الموعد والقنوات الناقلة وأبرز المواجهات.. كل ما تريد معرفته عن افتتاح دوري أدنوك للمحترفين

تنطلق اليوم الخميس، النسخة الـ 47 من الدوري الإماراتي لكرة القدم بمسماه الجديد دوري (أدنوك) للمحترفين، وسط توقعات بموسم مختلف ومنافسة مثيرة ومشتعلة بين الفرق الأربعة عشر المشاركة.

وتقام اليوم الخميس 3 مواجهات في أول أيام دوري أدنوك تبدأ بلقاء الإمارات وضيفه شباب الأهلي دبي، وفي نفس التوقيت يلعب الوحدة في ضيافة العروبة ثم ستكون السهرة بمواجهة عجمان وضيفه النصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز الأمور المتعلقة بمواجهات افتتاح الدوري الإماراتي:

احتفالاً بعودتهم إلى المدرجات 🎉

رابطة المحترفين تعلن إطلاق اسم "جولة الجماهير" على الجولة الأولى من #دوري_أدنوك_للمحترفين 👏🏻 pic.twitter.com/H31vPjI2XK — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 18, 2021

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الإمارات وضيفه شباب الأهلي دبي على ملعب نادي الإمارات في الساعة السابعة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، كما تقام في نفس التوقيت مواجهة العروبة وضيفه الوحدة على ملعب نادي العروبة.

وتذاع مباراة الإمارات وشباب الأهلي دبي عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبد الله السعدي والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

وتذاع مباراة العروبة ضد الوحدة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فهد عبد الرحمن.

وتقام في الساعة التاسعة والنصف مساءً مواجهة عجمان وضيفه النصر على ملعب (راشد بن سعيد) بنادي عجمان.

وتذاع هذه المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق حازم عبد السلام ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.

اليوم تعود الأهازيج والجو البهيج لتعمر مدرجات دورينا..

مباريات #دوري_أدنوك_للمحترفين ستشهد حضور جماهيري بنسبة 60%#الشارع_الرياضي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/c8WZVbOQqu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 18, 2021

لمحة تاريخية

تنطلق النسخة الـ 47 من عمر الدوري الإماراتي وسط توقعات بمنافسة مشتعلة على الصدارة بعدما تم تحديد الروزنامة الخاصة بالموسم وانتهاء الدوري في مايو المقبل.

وانطلقت بطولة الدوري الإماراتي لأول مرة موسم 1973-1974 وتوج بها الشارقة بينما كان آخر تتويج من نصيب الجزيرة، وألغيت البطولة مرتين فقط موسم 1990 – 1991 بسبب حرب الخليج و2019 – 2020 بسبب جائحة كورونا.

ويبقى العين الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإماراتي عبر التاريخ برصيد 13 مرة مقابل 7 مرات من نصيب شباب الأهلي دبي والوصل و6 مرات للشارقة و4 مرات للوحدة و3 مرات من نصيب الجزيرة والشباب والنصر.

وتشهد النسخة الجديدة للدوري الظهور الأول لفريق العروبة الصاعد حديثاً للدوري مع السماح بحضور جماهيري لأول مرة منذ جائحة كورونا.

3 مباريات يوم غدٍ الخميس تدشن انطلاقة #دوري_أدنوك_للمحترفين للموسم الجديد 2021-2022 🌟 هل أنتم جاهزون للمتعة والإثارة 👌🏼💪🏼#جولة_الجماهير pic.twitter.com/yxNWXbeB2R — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 18, 2021

الإمارات وشباب الأهلي دبي

يبحث شباب الأهلي دبي بقيادة المدرب مهدي علي عن بداية قوية ومميزة في مشوار الدوري أملاً في استعادة اللقب الغائب منذ موسم 2015 – 2016.

وقال مهدي علي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن فريقه قادر على المنافسة هذا الموسم وسبق أن حقق 3 بطولات بهذه المجموعة من اللاعبين ويأمل أن يستعيد لقب الدوري.

ويفتقد شباب الأهلي دبي جهود اللاعب عمر عبد الرحمن ”عموري“ لعدم الجاهزية، وتعاقد الفريق مع اللاعب الإيراني أحمد نور الله نجم خط وسط بيرسبوليس لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ومن المرجح أن يعتمد شباب الأهلي دبي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه الرباعي حمدان الكمالي ومحمد مرزوق ومحمد جابر وعبد العزيز هيكل في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط سعود عبد الرازق ويحيى الغساني وأمامهما البرازيلي كارلوس إدواردو، وفي الهجوم محمد جمعة وحارب عبد الله وأحمد خليل.

ويسعى الإمارات لتحقيق مفاجأة في بداية المشوار مع مدربه المغربي طارق السكتيوي الذي أكد قبل المباراة ثقته التامة في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة شباب الأهلي دبي وتقديم بداية مميزة.

ويعتمد الإمارات على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي صقر وأمامه الرباعي عبد الله موسى وفراس صالح وأولويين ساي وسلطان السويدي للدفاع، وعبد الله مال الله ووليد الصبار وأليسون موتا وأحمد الحمادي للوسط، وآدم النفاتي وجوزيف كاندو للهجوم.

📢 المشجعون الأعزاء،

تذاكر مباراة الإمارات وشباب الأهلي في الجولة الأولى لـ #دوري_أدنوك_للمحترفين متوفرة الآن إلكترونياً 🎫 احتفلوا معنا بالعودة إلى المدرجات مجدداً وساندوا فريقكم المفضل من أرض الملعب 👊🏼 للحصول على التذاكر عبر الرابط المرفق:https://t.co/GDPQIbPwEw pic.twitter.com/2LaAWttG7j — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 18, 2021

العروبة ضد الوحدة

يتسلح الوحدة بخبرات مدربه الهولندي هينك تين كات من أجل تقديم موسم مميز، والذي تحفظ في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء على موعد انطلاق الدوري الإماراتي بسبب ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وتأثير ذلك على أداء اللاعبين.

وتعاقد الوحدة مع الإسباني خوسيه أنخيل خورادو لتدعيم خط الوسط والبرازيلي جواو بيدرو مع ضم محمود خميس لتدعيم الدفاع بينما رحل السلوفيني تيم ماتافز والكونغولي خوسيه موبوكو ولوفانور.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي خط الدفاع محمد المنهالي وفارس جمعة وأحمد راشد ومحمود خميس، بينما يقود خط الوسط خوسيه أنخيل وبجواره خميس إسماعيل وعبد الله الكربي، مع ثلاثي الهجوم بقيادة إسماعيل مطر وأمامه عمر خريبين وجواو بيدرو.

في المقابل، يخوض العروبة مواجهة تاريخية بمعنى الكلمة فهي الأولى له بالدوري بعد صعوده لأول مرة.

ويقود الفريق المدرب التونسي فتحي العبيدي الذي أكد قبل المباراة أن فريقه سيسعى لتقديم مستويات جيدة بالدوري والبقاء في الموسم الأول، موضحاً أن الوحدة بالنسبة له كتاب مفتوح وأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن منافسه.

ومن المقرر أن يعتمد العروبة على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد حمدان وأمامه رباعي الدفاع أحمد خميس والمغربي رضا عطاس والنيجيري ليوناردو أنواه وسعيد الرويحي، مع رباعي الوسط البحريني علي مدن وسعيد عبيد والكاميروني أبولينير كاك وخالد يحيى، وثنائي الهجوم النيجيري كينجسلي أودواه وأحمد مال الله.

📢المشجعون الأعزاء،

تذاكر مباراة العروبة والوحدة في الجولة الأولى لـ #دوري_أدنوك_للمحترفين متوفرة الآن إلكترونياً 🎫 احتفلوا معنا بالعودة إلى المدرجات مجدداً وساندوا فريقكم المفضل من أرض الملعب 👌 للحصول على التذاكر عبر الرابط المرفق: https://t.co/6yZiRGb8Dj pic.twitter.com/7YBgPbV9vl — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 18, 2021

عجمان ضد النصر

يدخل عجمان منافسات الموسم الحالي بثوب مختلف بعد رحيل المدرب المصري أيمن الرمادي وتعيين المدرب الصربي جوران توفيدزيتش بجانب إبرام عدة صفقات على رأسها الكولومبي يورليس مينا والتونسي فراس بلعربي والسلوفيني ميرال سامارفيتش.

وقال جوران في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الأولى ضد النصر إن فريقه جاهز تماماً لخوض منافسات الموسم الحالي مبدياً رضاه عن التدعيمات التي قام بها النادي لتجديد الدماء.

ويعتمد عجمان على تشكيلته التي تضم حارس المرمى علي الحوسني وأمامه رباعي الدفاع ميرال سامارفيتش وعبد الله صالح ومحمد إسماعيل ووليد اليماحي، بينما يقود خط الوسط طارق الخديم وبلال يوسف ومحمد الشحي، وفي الهجوم لياندرو ومينا وبوبكر تراولي.

في المقابل، يتطلع النصر للمنافسة على اللقب هذا الموسم، وهو ما وعد به المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، مشيراً إلى أن طموح فريقه تقديم صورة أفضل في الموسم الحالي والمنافسة على اللقب.

ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع محمد عايض وجلوبير ليما ومحمد فوزي وعبد الله ناصر، ويقود خط الوسط طارق أحمد ومهدي عبيد وتوزي، مع ثلاثي الهجوم ضياء سبع وريان مينديز وسباستيان تيجالي.

📢المشجعون الأعزاء،

تذاكر مباراة عجمان والنصر في الجولة الأولى لـ #دوري_أدنوك_للمحترفين متوفرة الآن إلكترونياً 🎫 احتفلوا معنا بالعودة إلى المدرجات مجدداً وساندوا فريقكم المفضل من أرض الملعب ✌️ للحصول على التذاكر عبر الرابط المرفق:https://t.co/aM1PV8Q2sp pic.twitter.com/rr07DMWoz7 — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 18, 2021

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“ تعليقاً على مباريات اليوم الأول للدوري الإماراتي، إن ضربة البداية دائماً تكون حذرة والعوامل البدنية لا تكون في أفضل صورة.

وأضاف: ”شباب الأهلي دبي فريق مميز يتمتع بالاستقرار مع مدربه مهدي علي ولكنه كان بحاجة لمهاجم أجنبي قناص يصنع الفارق، كما أن النصر فريق رائع مع رامون دياز وسيكون من أحد الفرق المميزة بالدوري“.

وتابع: ”أتمنى عودة الوحدة لسابق عهده والظهور بصورة أفضل خاصة مع الاستقرار مع المدرب تين كات، كما أن العروبة والإمارات أمامهما مهمة ليست سهلة للبقاء بالدوري وتقديم أوراق اعتمادهما سريعاً للجمهور“.

وأشار إلى أن عجمان أحد الأندية التي أبرمت تعاقدات عديدة، وهو ما سيحتاج إلى وقت للتناغم خاصة مع تغيير المدير الفني وتعيين جوران.