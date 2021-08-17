رياضة

الشارقة يعلن رسميا تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا حتى 2024
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 19:04 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 19:50 GMT

الشارقة يعلن رسميا تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا حتى 2024

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى عام 2024. وقال النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الثلاثاء:

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى عام 2024.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”رسميا: شركة الشارقة لكرة القدم تجدد عقد البرازيلي لوان بيريرا، 21 عاما، لمدة ثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024“.

وفتحت إدارة نادي الشارقة باب المفاوضات مع لاعب الفريق المقيم  لوان بيريرا، الفترة الماضية لتجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، التي كان سيدخلها البرازيلي في أبريل المقبل، ولكن نجحت في النهاية في الإبقاء عليه.

وتعاقد الشارقة مع بيريرا، في فبراير 2020 بعقد لمدة عامين كان ينتهي في أبريل 2022، إلا أن اللاعب ظهر بصورة مميزة، جعلت أنظار العديد من الأندية تسعى لضمه.

ويفتتح دوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021 / 2022 يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.

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