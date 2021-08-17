الشارقة يعلن رسميا تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا حتى 2024

أعلن نادي الشارقة الإماراتي تجديد عقد البرازيلي لوان بيريرا لمدة ثلاثة مواسم مقبلة حتى عام 2024.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”رسميا: شركة الشارقة لكرة القدم تجدد عقد البرازيلي لوان بيريرا، 21 عاما، لمدة ثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024“.

مواصـلاً مسيرتـه ضمن كتيبـة المـ👑ـلك 🚨 | رسمياً: شركة الشارقة لكرة القدم تجدد عقد لاعبنا البرازيلي لوان بيريرا ( 21 سنة ) لمدة ثلاثة مواسم قادمة حتى عام 2024 #نادي_الشارقة pic.twitter.com/ybGCEsBLQn — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) August 17, 2021

وفتحت إدارة نادي الشارقة باب المفاوضات مع لاعب الفريق المقيم لوان بيريرا، الفترة الماضية لتجديد عقده قبل دخوله الفترة الحرة من عقده، التي كان سيدخلها البرازيلي في أبريل المقبل، ولكن نجحت في النهاية في الإبقاء عليه.

وتعاقد الشارقة مع بيريرا، في فبراير 2020 بعقد لمدة عامين كان ينتهي في أبريل 2022، إلا أن اللاعب ظهر بصورة مميزة، جعلت أنظار العديد من الأندية تسعى لضمه.

ويفتتح دوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021 / 2022 يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.