رياضة

شباب الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع الإيراني أحمد نوراللهي
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2021 15:47 GMT
تاريخ التحديث: 17 أغسطس 2021 16:50 GMT

شباب الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع الإيراني أحمد نوراللهي

أعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميا مع الدولي الإيراني أحمد نوراللهي، قادما من نادي بيرسبوليس، لمدة موسم واحد. وكشف النادي الإماراتي، عبر حسابه الموثق على تويتر،

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميا مع الدولي الإيراني أحمد نوراللهي، قادما من نادي بيرسبوليس، لمدة موسم واحد.

وكشف النادي الإماراتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، عن ضم اللاعب الإيراني، ليكون ضمن صفقاته للموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

ويبلغ أحمد نوراللهي من العمر 28 عاما، وقيمته السوقية (1.6 مليون يورو).

وخاض اللاعب مع نادي بيرسبوليس الموسم الماضي 38 مباراة، وسجل 11 هدفا وصنع 4 أخرى.

ويركز شباب الأهلي في الموسم الجديد على مشاركاته في دوري أبطال آسيا 2022، وهي البطولة التي لم يسبق أن فاز بها أي نادٍ إماراتي سوى العين، وكانت مرة واحدة عام 2003.

ولم يجرِ شباب الأهلي أي صفقات جديدة للموسم باستثناء ضم النجم الإيراني، لكنه قام بالتجديد للعديد من عناصره الأساسية، وفي مقدمتهم عمر عبد الرحمن ”عموري“، العائد من إصابة طويلة.

ويفتتح دوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021 / 2022 يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play