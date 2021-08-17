شباب الأهلي يعلن رسميا تعاقده مع الإيراني أحمد نوراللهي

أعلن شباب الأهلي دبي تعاقده رسميا مع الدولي الإيراني أحمد نوراللهي، قادما من نادي بيرسبوليس، لمدة موسم واحد.

وكشف النادي الإماراتي، عبر حسابه الموثق على تويتر، عن ضم اللاعب الإيراني، ليكون ضمن صفقاته للموسم الجديد لدوري الخليج العربي.

ويبلغ أحمد نوراللهي من العمر 28 عاما، وقيمته السوقية (1.6 مليون يورو).

وخاض اللاعب مع نادي بيرسبوليس الموسم الماضي 38 مباراة، وسجل 11 هدفا وصنع 4 أخرى.

Welcome Ahmad Nourollahi

❤️💚 pic.twitter.com/txKjodNVLD — نادي شباب الأهلي (@Shabab_AlAhliFC) August 17, 2021

ويركز شباب الأهلي في الموسم الجديد على مشاركاته في دوري أبطال آسيا 2022، وهي البطولة التي لم يسبق أن فاز بها أي نادٍ إماراتي سوى العين، وكانت مرة واحدة عام 2003.

ولم يجرِ شباب الأهلي أي صفقات جديدة للموسم باستثناء ضم النجم الإيراني، لكنه قام بالتجديد للعديد من عناصره الأساسية، وفي مقدمتهم عمر عبد الرحمن ”عموري“، العائد من إصابة طويلة.

ويفتتح دوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021 / 2022 يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.