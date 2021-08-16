جوائز رابطة المحترفين الإماراتية.. علي مبخوت ينال الكرة الذهبية وعلي خصيف يفوز بالقفاز الذهبي

نال علي مبخوت نجم نادي الجزيرة جائزة ”الكرة الذهبية“ لأفضل لاعب إماراتي في دوري الخليج العربي للموسم الماضي 2020/2021.

ونال علي خصيف حارس مرمى نادي الجزيرة جائزة ”القفاز الذهبي“ لأفضل حارس مرمى للموسم الماضي 2020/2021.

ساهم في تتويج فريقه بلقب دورينا.. تصدر الهدافين بـ25 هدفاً وصنع 10 ⚽⭐

علي مبخوت لاعب الجزيرة يفوز بجائزة " الكرة الذهبية " لأفضل لاعب إماراتي موسم 2020- 2021#حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية 💫 pic.twitter.com/bJopflFxEu — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 16, 2021

وفاز علي صالح لاعب الوصل بجائزة ”الفتى الذهبي“ لأفضل لاعب إماراتي صاعد في الموسم الماضي.

في حين فاز إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي بجائزة ”الفتى الذهبي“ لأفضل لاعب مقيم أو من مواليد الدولة عن الموسم ذاته.

وفاز جواو بيدرو لاعب بني ياس بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، أما الهولندي مارسيل كايزر فنال جائزة القائد لأفضل مدرب بعدما قاد الجزيرة للتتويج بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي.

ذاد عن مرماه في اللحظات الحاسمة بتصدياته الرائعة 💪👏

علي خصيف حارس الجزيرة يفوز بجائزة " القفاز الذهبي " لأفضل حارس مرمى موسم 2020- 2021#حفل_جوائز_رابطة_المحترفين_الإماراتية 💫 pic.twitter.com/eMKgk8RApx — دوري أدنوك للمحترفين (@AGLeague) August 16, 2021

أما إسماعيل مطر لاعب الوحدة ففاز بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، كما فاز بجائزة ”أجمل هدف“ في الموسم.

وتم اختيار علي صالح لاعب الوصل للفوز بجائزة ”الفتى الذهبي“ لأفضل لاعب إماراتي صاعد، في حين فاز سيد خميس لاعب بني ياس للفوز بجائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاما.

وبعد تسجيله 25 هدفا نال علي مبخوت نجم الجزيرة جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي.

أما تشكيلة فريق الأحلام عن الموسم الماضي فجاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: علي خصيف (الجزيرة).

الدفاع: بندر الأحبابي (العين)، وليد عباس (شباب الأهلي دبي)، ميلوس كوزانوفيتش (الجزيرة)، محمود خميس (النصر).

الوسط: عبدالله رمضان (الجزيرة)، ثولاني سيريرو (الجزيرة)، فابيو دي ليما (الوصل)، رينا مينديز (النصر).

الهجوم: علي مبخوت (الجزيرة)، جواو بيدر (بني ياس).

ونال الجزيرة لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي متفوقا على بني ياس الذي احتل المركز الثاني، في حين فاز شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي بفوزه على النصر في النهائي، كما حصد شباب الأهلي دبي كأس رئيس الدولة بفوزه على النصر كذلك في المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يفتتح دوري الخليج العربي للموسم الجديد 2021/2022، يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.