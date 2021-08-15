رسميا.. الإمارات تسمح للجماهير بحضور المباريات بنسبة 60%

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، رسميا اليوم الأحد، السماح للجماهير بحضور المباريات، بنسبة 60%.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان رسمي: ”قرر اتحاد الإمارات لكرة القدم وبعد التنسيق مع الهيئة الإدارية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السماح للجماهير بالحضور إلى مدرجات الملاعب في مباريات الموسم الرياضي 2021/2022، وذلك بنسبة 60% من السعة المتاحة في كل استاد“.

اتحاد الكرة يسمح للجماهير بحضور المباريات بنسبة 60 % pic.twitter.com/Hunw1Irstg — UAEFA (@uaefa_ae) August 15, 2021

وأضاف: ”وحدد اتحاد كرة القدم المسابقات والبطولات التي سيتم السماح للجماهير بحضور مبارياتها، وهي مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية بالتنسيق مع الرابطة بخصوصها، بطولة كأس رئيس الدولة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقات كرة الصالات، مباريات المنتخبات الوطنية والمنتخبات الزائرة، مسابقات السيدات، مسابقات الكرة الشاطئية“.

وتابع بيان الاتحاد الإماراتي: ”وسيكون الحضور متاحا لمن يظهر عبر تطبيق الحصن وحصوله على الجرعة الثالثة من اللقاحات المعتمدة في الدولة، أو من لم يكمل 6 أشهر على حصوله على الجرعة الثانية، مع إبراز نتيجة الفحص السلبية (PCR) لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ المباراة، وضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، علما أن الفئة العمرية المشمولة بالحضور هي 16 عاما وما فوق“.

وتم السماح بحضور الجماهير بنسبة 30% في نهائي كأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي دبي والنصر على ملعب هزاع بن زايد، كما حضرت الجماهير بنسبة 30% خلال مباريات المنتخب الإماراتي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022.

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ومُنعت الجماهير من دخول الملاعب في الإمارات في مارس 2020 بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يفتتح دوري الخليج العربي، يوم الخميس 19 أغسطس، بمواجهة شباب الأهلي دبي مع الإمارات، والوحدة مع العروبة، والنصر مع عجمان، في حين يستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الظفرة، يوم الجمعة 20 أغسطس.

وفي بقية مباريات الجولة الأولى يلعب الشارقة مع اتحاد كلباء، وبني ياس مع الوصل، والعين مع خورفكان.

ونال الجزيرة لقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي متفوقا على بني ياس الذي احتل المركز الثاني، في حين فاز شباب الأهلي دبي بكأس الخليج العربي بفوزه على النصر في النهائي، كما حصد شباب الأهلي دبي كأس رئيس الدولة بفوزه على النصر كذلك في المباراة النهائية.