الوحدة الإماراتي يعلن تعاقده رسميا مع محمود خميس قادما من النصر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي تعاقده مع الظهير الأيسر محمود خميس قادمًا من النصر، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

ولعب خميس سابقا لنادي الوحدة بين عامي 2006 إلى 2014، ليعود إليه مجددا في الميركاتو الحالي.

وخاض الوحدة معسكرا خارجيا في إسبانيا، قبل العودة لإكمال تحضيراته في الإمارات، ولعب عدداً من المباريات الودية القوية، وحقق فيها نتائج طيبة، ومنها الفوز على الحد البحريني (2-0).

فيما أكملت إدارة الوحدة عدداً من الصفقات الهامة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، ومنها التعاقد مع الإسباني خوسيه أنخيل جورادو لمدة موسمين.

وأنهى الوحدة الموسم الماضي في المركز السابع في جدول فرق الدوري الإماراتي للمحترفين، بعدما جمع 40 نقطة فقط، بتحقيق 10 انتصارات ومثلها تعادلات من أصل 26 مباراة.

ومن المقرر أن ينطلق دوري الخليج العربي يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، بمشاركة 14 ناديا.

وأسفرت القرعة عن افتتاح الجزيرة حامل اللقب مشواره في الجولة الأولى بلقاء الظفرة، وتقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل، وتشهد أيضاً مباريات الإمارات مع شباب الأهلي، والعروبة مع الوحدة، وعجمان مع النصر، وخورفكان مع العين، وبني ياس مع الوصل، والشارقة مع اتحاد كلباء.