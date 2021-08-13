تقارير: العين الإماراتي يتعاقد مع الكرواتي روبرت موريتش

أشارت تقارير صحفية تركية وكرواتية، إلى أن العين الإماراتي تعاقد مع روبرت موريتش جناح فريق رييكا الكرواتي، بناء على طلب الأوكراني سيرغي ريبروف المدير الفني للعين.

وقال موقع fotospor التركي، إن العين تعاقد مع الجناح الكرواتي، وذلك نقلا عن صحيفة Germanijak، التي أكدت أن اللاعب خاض آخر مبارياته مع فريقه رييكا ضد هيبرنيان، الليلة الماضية.

وكان غلطة سراي التركي يسعى للتعاقد مع اللاعب، لكن العين قدم عرضا مغريا للاعب وناديه، وقد توصل لاتفاق سريع لضم موريتش.

سفيان رحيمي ينتقل إلى العين الإماراتي https://t.co/D0Zte8ce8N pic.twitter.com/p8CkVFHYlF — إرم سبورت (@EremSports) August 8, 2021

واتفقت إدارة النادي الكرواتي مع العين على دفع مليون يورو كتعويض، بينما يحصل الجناح الأيمن البالغ من العمر 25 عاما على نحو 1.4 مليون يورو كراتب لمدة أربع سنوات.

وانتهى عقد موريتش في يونيو/حزيران الماضي، لكن ناديه رييكا فعل خيار الشراء ومدد عقده مع زيادة الراتب.

وكان اللاعب يحصل على حوالي 10 آلاف يورو شهريا و120 ألف يورو سنويا في رييكا، لكنه في العين سيحصل على 1.4 مليون يورو في العام.

وودع موريتش زملاءه في الفريق بعد المباراة ضد هايبرنيان، وأعلن أنه سينتقل إلى العين للانضمام إلى فريق المدير الفني الكرواتي ريبروف.

كما تعاقد العين مع المدافع الدولي التونسي ياسين مرياح حتى 2023، والأرجنتيني كريستيان جوانكا قادما من الشباب السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأنهى العين الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الإماراتي، ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.

وتعاقد العين مع ريبروف في يونيو/حزيران الماضي خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي تولى المسؤولية في يناير/ كانون الثاني 2020، عن العين بعد أن أنهى الموسم في المركز السادس ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.

وصنع ريبروف (47 عاما) اسمه كلاعب مع دينامو كييف في تسعينيات القرن الماضي، كما لعب لتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في العقد الأول من القرن الجديد.

وقاد المدرب الأوكراني الأهلي السعودي لموسم واحد في 2017-2018، وعمل أيضا مع دينامو كييف وفرنسفاروش المجري، حيث أحرز لقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف، كما قاد فرنسفاروش لإحراز لقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ريبروف يعلق على أنباء رحيله عن العين لقيادة منتخب بلاده https://t.co/h032q5jfTG pic.twitter.com/JPkdM2jnbQ — إرم سبورت (@EremSports) August 12, 2021

ويفتتح العين مشواره في دوري المحترفين، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة خورفكان خارج أرضه، في أولى مباريات الفريقين بالمسابقة التي يحمل الجزيرة لقبها.