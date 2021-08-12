ريبروف يعلق على أنباء رحيله عن العين لقيادة منتخب بلاده

رد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رحيله عن النادي لقيادة منتخب بلاده.

وأبدى ريبروف بحسب الموقع الرسمي لنادي العين ارتياحه في النادي الإماراتي.

وأوضح المدرب الأوكراني:“المؤكد أنني سأكون سعيدا إذا توليت مهمة تدريب منتخب بلادي، ولكنني هنا الآن وأنا ملتزم بعقدي، وفي حالة ارتأى النادي أن أغادر فسأتولى مهمة تدريب المنتخب في بلدي بكل تأكيد”.

وكانت تقارير أوكرانية، قد أشارت إلى اقتراب رحيل ريبروف عن العين لقيادة منتخب بلاده.

وتعاقد العين مع ريبروف لقيادة الفريق منذ عدة أسابيع خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

وحول صفقات العين الجديدة، قال: “الحقيقة النادي يبحث عن لاعبين على كفاءة عالية، وهم يدركون أن العين استقدمهم؛ لأنهم يتمتعون بالإمكانيات الكبيرة، لذلك جميعهم مطالبون بالانسجام السريع مع خطط المدرب وأسلوب اللعب، وأنا على ثقة بأنهم قادرون على الانسجام السريع وتحقيق الإضافة المرجوة للفريق”.

وأبدى ريبروف أسفه لغياب العين عن المشاركة في دوري أبطال آسيا، قائلا: “من المؤسف عدم مشاركة العين في هذه المسابقة الكبيرة بالتأكيد، وشخصيا أرغب في اللعب بدوري الأبطال، لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا، ومضاعفة الجهود من أجل التأهل في الموسم القادم لدوري الأبطال وتحقيق أهدافنا المرجوة”.

وأكمل: عملنا يمضي بالصورة المطلوبة، والكل يجتهد ويسعى إلى إظهار روح القتال في الميدان الأمر الذي أسعدني كثيرا، وقد لمست الرغبة من الجميع سواء الأساسيين أو الذين يتواجدون خارج القائمة الأساسية، فالكل يقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة، وهذا الأمر المهم بالنسبة للفريق.