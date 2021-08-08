سفيان رحيمي ينتقل إلى العين الإماراتي

كشفت قناة ”الرياضية“ المغربية عن انضمام سفيان رحيمي، لاعب الرجاء المغربي، إلى العين الإماراتي بشكل رسمي، لينضم للفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت القناة أن ”قيمة انتقال سفيان إلى العين الإماراتي بلغت 3 ملايين دولار، كما تنازل اللاعب عن مبلغ مالي كمستحقات متأخرة لم يتلقاها من الفريق“.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن العين سوف يتحمل ما يقرب من 3 ملايين دولار قيمة صفقة انتقال رحيمي إلى صفوف النادي الإماراتي.

ونافس رحيمي على هداف الدوري الاحترافي، إذ جاء في المركز الثالث برصيد 13 هدفا، خلف زميله بالفريق الكونغولي بين مالونغو صاحب الـ16 هدفا.

وخاض سفيان رحيمي، 26 مباراة مع الرجاء في الموسم الحالي بمختلف المسابقات، وسجل 10 أهداف وصنع 8.

يذكر أن نادي الشارقة الإماراتي، أعلن منذ أيام عن التعاقد مع المهاجم الكونغولي بين مالونغو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادما من الرجاء البيضاوي المغربي.