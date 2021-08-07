النصر الإماراتي يعلن تعاقده رسميا مع الإسرائيلي عبدالله حليحل

أعلن نادي النصر الإماراتي التعاقد مع المهاجم الإسرائيلي، عبدالله حليحل، قادما من فريق عيروني كريات شمونة، ليدافع عن ألوان الفريق حتى عام 2023.

وقال النادي في بيان عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”رحبوا معنا بالمهاجم الشاب ”عبدالله حليحل“ ، أهلاً بك في قلعة العميد، لاعبنا الجديد سيدافع عن ألوان العميد حتى 2023 وسيتم قيده في فئة المُقيمين“.

وكشفت تقارير سابقة أنه من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات، براتب يقدر بـ250 ألف دولار في الموسم.

وسينضم حليحل بذلك إلى مواطنه ضياء سبع، والذي انضم للنصر الموسم الماضي قادما من غوانغجو إيفرغراند الصيني، ليكون أول لاعب إسرائيلي يحترف في دوري الخليج العربي.

رحبوا معنا 👋 بالمهاجم الشاب "عبدالله حليحل" ، أهلاً بك في قلعة العميد 💙 لاعبنا الجديد سيدافع عن ألوان العميد حتى 2023 وسيتم قيده في فئة المُقيمين 🔥 #نادي_النصر

#مهد_كرة_القدم_في_الإمارات pic.twitter.com/VQQnJ27J1X — AL-NASR FC (@ALNasrSC) August 7, 2021

وضم النصر 5 لاعبين جدد إلى صفوفه، هم حارس المرمى عبد الله التميمي، بعقد لمدة 3 مواسم، والمدافع العراقي المقيم محمد مصطفى، القادم من الفجيرة، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لـ 3 مواسم، وحارس المرمى عادل أبو بكر فدعق، لمدة 3 مواسم، والثنائي عمر جمعة ربيع وعبد الله ناصر، لمدة موسمين، وتجديد عقود توزي لمدة موسمين، وريان مينديز حتى 2024، ومهدي عبيد حتى 2023، وجلوبير ليما حتى 2025.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الإماراتي يوم 19 أغسطس المقبل، حيث أعلنت الرابطة جدول الدور الأول بالكامل، والذي يشمل 13 جولة وينتهي في السابع من يناير 2022.

وستقام الجولة الأولى يومي 19 و20 أغسطس المقبل حيث يلتقي الإمارات وشباب الأهلي، العروبـة والوحدة، وعجمان والنصر يوم 19، ويوم 20 أغسطس: خورفكـان والعين، الجزيرة والظفرة، بني ياس والوصل، الشارقة واتحاد كلباء.

وفي الجولة الثانية، يلتقي يوم 25 أغسطس: اتحاد كلباء والجزيرة، شباب الأهلي وعجمان، الوصل وخورفكان، العين والإمارات، ويلتقي يوم 26 أغسطس: النصر والعروبة، الظفرة والشارقة، الوحدة وبني ياس.