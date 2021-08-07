الوصل الإماراتي يعلن رسميا تجديد عقد فابيو دي ليما حتى 2025

أعلن نادي الوصل الإماراتي رسميا تجديد تعاقده مع نجمه فابيو دي ليما حتى 2025، ليقطع الطريق على الأندية التي كانت تهدف لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت أبرز الأندية المهتمة نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالتعاقد مع ليما لتدعيم الجانب الهجومي لديه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الوصل عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”فابيو دي ليما وصلاوي حتى 2025.. تهانينا لجماهير الإمبراطور“.

وكان الوصل أصدر مؤخرا بيانا بشأن مفاوضات الأندية المنافسة، قائلا: ”تؤكد شركة الوصل لكرة القدم أن جميع الأنباء الخاصة بانتقال اللاعب فابيو ليما لا أساس لها من الصحة“.

القول الفصل .. ليما باقٍ في الوصل 🤩 فابيو دي ليما وصلاوي حتى 2025 ✍️

تهانينا لجماهير #الإمبراطور 💛 🟡 #الوصل #ALWASL pic.twitter.com/IFWKYvhZoS — AlWasl SC (@AlWaslSC) August 7, 2021

وأضاف البيان: النادي لم تصله أي عروض خارجية، كما أنه رفض وبشكل قاطع أي عروض داخلية وصلته بشأن اللاعب“.

وتابع: ”وتشدد شركة الوصل على عدم وجود أي نية في التفريط باللاعب، حيث إن عقده يمتد للموسم المقبل، ويجري حاليا الإعداد لتجديده“.

ونجح ليما، صاحب الـ28 عامًا، في التألق مع الوصل، منذ الانضمام له في عام 2014، كما مثّل منتخب الإمارات مؤخرًا وذلك بعد حصوله على الجنسية الإماراتية نظرًا لتواجده في البلد مدة تجاوزت الـ5 سنوات.

وتمكن فابيو ليما من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3 للمنتخب الإماراتي، خلال 10 مباريات دولية رسمية خاضها مع الأبيض الإماراتي.