أتلانتا يونايتد يفسد صفقة فيريرا على العين الإماراتي

فشلت صفقة انتقال فيريرا مهاجم غريميو البرازيلي للعين الإماراتي، حيث يستعد اللاعب الشاب لحزم حقائبه والسفر إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى أتلانتا يونايتد.

وقال موقع ”gauchazh“ البرازيلي، إن فيريرا البالغ من العمر 23 عاما، يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة ليتم تقديمه في ناديه الجديد أتلانتا يونايتد، يوم الجمعة.

وأشار الموقع إلى ضرورة أن يستكمل فيريرا الإجراءات سريعا؛ نظرا لأن اليوم الخميس، آخر أيام تسجيل اللاعبين في الدوري الأمريكي للمحترفين.

⚽🔥 Marcó 5⃣ goles en la CONMEBOL #Sudamericana: uno por uno, los gritos de Ferreira de @Gremio en la Copa. 🇪🇪 Ahora #Gremio se prepara para jugar con @LDU_Oficial en octavos de final.#LaGranConquista pic.twitter.com/ns43esQkF1 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 16, 2021

ويبتعد فيريرا عن الملاعب لمدة شهر بعد تشخيص إصابته في أربطة ركبته اليمنى، ورغم ذلك فقد جذب اهتمام العين الذي قدم عرضا لاستعارة المهاجم مع خيار الشراء.

وعلى الرغم من أن إدارة غريميو لم توافق على بيعه، إلا أن أتلانتا يونايتد قدم عرضا مغريا يوم الإثنين الماضي، حيث تعهد بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بقيمة 8 ملايين يورو (48.8 مليون ريال برازيلي حسب الأسعار الحالية)، و50% من هذا المبلغ سيدخل خزائن غريميو، أي نحو 24.4 مليون ريال برازيلي.

وقال ماركوس هيرمان نائب رئيس مدير الكرة في غريميو، ”إن فيريرا ليس للبيع، لكن لديه شرطا جزائيا في عقده“، ومن الواضح أنهم سيستفيدون من ذلك، حيث عرض أتلانتا يونايتد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الشاب، وهو ما رفضه العين.

وكان غريميو قد رفض العرض الأول للعين لاستعارة المهاجم الشاب، رغم أنه زاد عرض الاستعارة إلى خمسة ملايين يورو (30.4 مليون ريال برازيلي) بدلا من أربعة ملايين.

🔵⚫ ¡Los goles de @Gremio para pasar a Cuartos! Ferreira y Rodrigues marcaron para el 2-0 ante @ClubGuarani para sellar el pase a la siguiente etapa de la #Libertadores. pic.twitter.com/pN7hiUYfaF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 4, 2020

وفي المقابل طلب غريميو التفاوض بشأن فيريرا في حالة وجود عرض يتجاوز 10 ملايين يورو (60.9 مليون ريال برازيلي)، وهو ما لم يعرضه العين ليدخل أتلانتا يونايتد في الصورة ويحسم الأمر سريعا.

ويستمر عقد فيريرا مع غريميو حتى عام 2023، ويختلف مبلغ الشرط الجزائي في عقده وفقًا للبلد الذي سيلعب فيه مستقبلا، إذ إنه بالنسبة لأوكرانيا تبلغ القيمة ثمانية ملايين يورو، لكنها تصل إلى 12 مليون يورو في حال انتقاله إلى نادٍ برتغالي، وتصبح قيمة الشرط الجزائي 15 مليون يورو في حال انتقاله للدوري الإنجليزي، لكن في الولايات المتحدة بلغ ثمانية ملايين للبيع النهائي وليس الاستعارة مثلما كان يريد العين.

وخاض فيريرا 75 مباراة مع غريميو، وقد شارك في 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا.