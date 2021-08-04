رسميا.. الجزيرة يمدد عقد علي مبخوت حتى 2026

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، تمديد عقد مهاجمه المميز علي مبخوت حتى يونيو 2026.

وقال الجزيرة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”يسعدنا الإعلان عن توقيع علي مبخوت لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026“.

كل شيء جاهز. تم التوقيع. ✍️✅ يسعدنا الإعلان عن توقيع @alimabkhout07 لعقد جديد طويل الأمد يمتد حتى 2026 📝

#مبخوت2026 #فخر_أبوظبي 🤍🖤 pic.twitter.com/NZ0QPyY42C — نادي الجزيرة (@aljazirafc) August 4, 2021

وارتبط علي مبخوت بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي في السوق الصيفي الحالي، لكن إدارة الجزيرة نجحت في إقناعه بالبقاء مع النادي بعقد طويل الأمد.

لكن أمل الاتحاد في التعاقد مع مبخوت لم ينتهِ، إذ ذكرت صحيفة ”عكاظ“ في يونيو الماضي، أن مفاوضات الاتحاد مع مبخوت وصلت لمراحل متقدمة، على أن يقود مبخوت هجوم العميد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الجزيرة، بعد توقيعه على تجديد عقده.

اللعب للاتحاد شرف

ورد علي مبخوت على التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وقال مبخوت في مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل: ”الاتحاد نادٍ كبير، ولي الشرف أن ألعب فيه“.

وأضاف: ”لي شرف اللعب للاتحاد، ولكن الكلمة الأخيرة لدى إدارة نادي الجزيرة“.

أرقام مميزة

وفي يونيو الماضي دخل علي مبخوت، نجم المنتخب الإماراتي، التاريخ بمعادلته رقم النجم البرازيلي بيليه بإحرازه 77 هدفًا دوليًا في 93 مباراة.

ونال الجزيرة لقب دوري الخليج العربي الإماراتي الموسم الماضي بعدما حصد 57 نقطة من 26 مباراة، وتقدم بثلاث نقاط عن بني ياس الثاني.

ويستهل الجزيرة حملة الدفاع عن لقبه في دوري الخليج العربي بمواجهة الظفرة يوم الخميس 19 أغسطس.