العين يزيد عرضه لاستعارة البرازيلي فيريرا إلى 5 ملايين يورو

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي العين الإماراتي لا يزال مهتما بالتعاقد مع فيريرا مهاجم غريميو البرازيلي، ويخطط لزيادة عرض استعارة المهاجم الشاب ويفكر حتى في التفاوض على شراء حقوق المهاجم رغم أنه السيناريو الأقل احتمالا.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن غريميو رفض العرض الأول لاستعارة المهاجم الشاب، ويعتزم العين زيادة عرضه من 4 ملايين يورو (24.3 مليون ريال برازيلي بالسعر الحالي) إلى 5 ملايين يورو (30.4 مليون ريال برازيلي).

وسيتم الاحتفاظ بخيار الشراء مقابل نحو 11 مليون يورو (67 مليون ريال برازيلي) في نهاية فترة الإعارة، وحينها سيكون فيريرا البالغ من العمر 23 عامًا ضمن أعلى اللاعبين أجرا في الإمارات.

🔵⚫ ¡Los goles de @Gremio para pasar a Cuartos! Ferreira y Rodrigues marcaron para el 2-0 ante @ClubGuarani para sellar el pase a la siguiente etapa de la #Libertadores. pic.twitter.com/pN7hiUYfaF — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) December 4, 2020

ويأتي ذلك في الوقت الذي تردد فيه أن غريميو سيوافق على التفاوض بشأن فيريرا في حالة وجود عرض يتجاوز 10 مليون يورو (60.9 مليون ريال برازيلي).

ولا يستبعد العين هذا الاحتمال رغم كونه السيناريو الأقل حدوثا، حيث من المرجح التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

ويستمر عقد فيريرا مع غريميو حتى عام 2023، ويختلف مبلغ الشرط الجزائي في عقده وفقًا للبلد الذي سيلعب فيه مستقبلا، إذ تبلغ القيمة بالنسبة لأوكرانيا 8 ملايين يورو، لكنها تصل إلى 12 مليون يورو في حال انتقاله إلى ناد برتغالي وتصبح قيمة الشرط الجزائي 15 مليون يورو في حال انتقاله للدوري الإنجليزي.

وفي ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الخارجية، حاول غريميو تجديد عقده مع اللاعب وزيادة الشرط الجزائي ومدة العقد، لكن تراجعت المفاوضات في هذا الشأن.

⚽🔥 Marcó 5⃣ goles en la CONMEBOL #Sudamericana: uno por uno, los gritos de Ferreira de @Gremio en la Copa. 🇪🇪 Ahora #Gremio se prepara para jugar con @LDU_Oficial en octavos de final.#LaGranConquista pic.twitter.com/ns43esQkF1 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 16, 2021

ويخضع المهاجم حاليا للعلاج الطبيعي للتعافي من إصابة طفيفة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، لكنه سيعود للتدريبات في العاشر من الشهر الحالي.

وخاض فيريرا 75 مباراة مع غريميو، وقد شارك في 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا.

وأعلن العين الشهر الماضي تمديد تعاقد لابا كودجو فودوه مهاجم توغو، الذي ضمه من نهضة بركان المغربي في 2019، كما تعاقد مع المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبروف خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

ورحل إيمانويل، الذي تولى المسؤولية في يناير/كانون الثاني 2020، عن العين، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.