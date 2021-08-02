رياضة

العين يزيد عرضه لاستعارة البرازيلي فيريرا إلى 5 ملايين يورو
تاريخ النشر: 02 أغسطس 2021 20:56 GMT
تاريخ التحديث: 02 أغسطس 2021 22:25 GMT

العين يزيد عرضه لاستعارة البرازيلي فيريرا إلى 5 ملايين يورو

فيريرا خاض 75 مباراة مع غريميو، وقد شارك في 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفا.

+A -A
المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن نادي العين الإماراتي لا يزال مهتما بالتعاقد مع فيريرا مهاجم غريميو البرازيلي، ويخطط لزيادة عرض استعارة المهاجم الشاب ويفكر حتى في التفاوض على شراء حقوق المهاجم رغم أنه السيناريو الأقل احتمالا.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن غريميو رفض العرض الأول لاستعارة المهاجم الشاب، ويعتزم العين زيادة عرضه من 4 ملايين يورو (24.3 مليون ريال برازيلي بالسعر الحالي) إلى 5 ملايين يورو (30.4 مليون ريال برازيلي).

وسيتم الاحتفاظ بخيار الشراء مقابل نحو 11 مليون يورو (67 مليون ريال برازيلي) في نهاية فترة الإعارة، وحينها سيكون فيريرا البالغ من العمر 23 عامًا ضمن أعلى اللاعبين أجرا في الإمارات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تردد فيه أن غريميو سيوافق على التفاوض بشأن فيريرا في حالة وجود عرض يتجاوز 10 مليون يورو (60.9 مليون ريال برازيلي).

ولا يستبعد العين هذا الاحتمال رغم كونه السيناريو الأقل حدوثا، حيث من المرجح التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة.

ويستمر عقد فيريرا مع غريميو حتى عام 2023، ويختلف مبلغ الشرط الجزائي في عقده وفقًا للبلد الذي سيلعب فيه مستقبلا، إذ تبلغ القيمة بالنسبة لأوكرانيا 8 ملايين يورو، لكنها تصل إلى 12 مليون يورو في حال انتقاله إلى ناد برتغالي وتصبح قيمة الشرط الجزائي 15 مليون يورو في حال انتقاله للدوري الإنجليزي.

وفي ظل الاهتمام المتزايد من الأندية الخارجية، حاول غريميو تجديد عقده مع اللاعب وزيادة الشرط الجزائي ومدة العقد، لكن تراجعت المفاوضات في هذا الشأن.

ويخضع المهاجم حاليا للعلاج الطبيعي للتعافي من إصابة طفيفة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، لكنه سيعود للتدريبات في العاشر من الشهر الحالي.

وخاض فيريرا 75 مباراة مع غريميو، وقد شارك في 16 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 11 هدفًا.

وأعلن العين الشهر الماضي تمديد تعاقد لابا كودجو فودوه مهاجم توغو، الذي ضمه من نهضة بركان المغربي في 2019، كما تعاقد مع المدير الفني الأوكراني سيرغي ريبروف خلفا للبرتغالي بيدرو إيمانويل.

ورحل إيمانويل، الذي تولى المسؤولية في يناير/كانون الثاني 2020، عن العين، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز السادس ليستمر غيابه عن اللقب المحلي الذي أحرزه لآخر مرة في 2018.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play