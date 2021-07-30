رياضة

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الإسباني خوسيه أنخيل جورادو
تاريخ النشر: 30 يوليو 2021 12:03 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2021 14:50 GMT

رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الإسباني خوسيه أنخيل جورادو

الوحدة يفتتح مبارياته في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس المقبل بمواجهة العروبة، علما أنه سيلعب مع الشارقة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع اللاعب الإسباني أنخيل جوراد.

ونشر الوحدة صور لاعبه الجديد مع المدرب الهولندي هنك تين كات.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف الإسباني خوسيه أنخيل جورادو (29 عاما)، لمدة موسمين“.

وأضاف: ”تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة و إدارة وجماهير نادي الوحدة“.

وكان الوحدة قد أعلن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بعقد لمدة موسمين.

ويفتتح الوحدة مبارياته في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس المقبل بمواجهة العروبة، علما أنه سيلعب مع الشارقة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.

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