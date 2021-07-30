رسميا.. الوحدة الإماراتي يتعاقد مع الإسباني خوسيه أنخيل جورادو

أعلن نادي الوحدة الإماراتي اليوم الجمعة رسميا تعاقده مع اللاعب الإسباني أنخيل جوراد.

ونشر الوحدة صور لاعبه الجديد مع المدرب الهولندي هنك تين كات.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف الإسباني خوسيه أنخيل جورادو (29 عاما)، لمدة موسمين“.

بيان رسمي | 📄

تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف الأسباني خوسيه أنخيل جورادو ( 29 عاماً )، لمدة موسمين. وتتمنى ادارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وان يلبي أهداف وتطلعات قيادة و ادارة وجماهير نادي الوحدة.#WHDFC pic.twitter.com/Ai1E7sKdCi — AlWahda FC نادي الوحدة (@AlWahdaFCC) July 30, 2021

وأضاف: ”تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة و إدارة وجماهير نادي الوحدة“.

وكان الوحدة قد أعلن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو بعقد لمدة موسمين.

ويفتتح الوحدة مبارياته في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي يوم 19 أغسطس المقبل بمواجهة العروبة، علما أنه سيلعب مع الشارقة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا.