العين الإماراتي يعلن رسميا تعاقده مع التونسي ياسين مرياح

أعلن نادي العين الإماراتي تعاقده رسميا مع التونسي ياسين مرياح، قادما من نجم أولمبياكوس اليوناني، لمدة موسمين مقبلين.

وقال العين عبر موقعه الرسمي، يوم الأربعاء ”نكشف عن اللاعب الأجنبي الثالث في قائمة الزعيم، وهو المدافع الدولي التونسي، ياسين مرياح، البالغ 28 عاما، بعقد يمتد حتى 2023، لينضم بذلك إلى قائمة الفريق المعنية بالدفاع عن شعار النادي إلى جانب زملائه بالفريق“.

وقال مرياح في تصريحات لموقع العين الرسمي ”الإنجازات الكبيرة التي حققها العين، على مر التاريخ تعزز من مسؤولية كل لاعب يربطه القدر بالدفاع عن شعاره، لمواصلة مسيرة العطاء“.

وأضاف ”أشكر الظروف التي جعلت فريق العين هو تجربتي الخليجية الأولى، فهو أحد أفضل أندية كرة القدم الآسيوية، والذي ارتدى شعاره عدد من نجوم كرة القدم التونسية، وأتطلع إلى المضي على نهجهم“.

يرتدي الرقم 20 👕 "الدولي" التونسي ياسين مرياح "عيناوي" لغاية 2023 ✍️🏻 عبدالله علي: ياسين إضافة مهمة لمنظومة العين الدفاعية 💪🏻 مرياح: متحفز لتجربتي الخليجية مع زعيم الأندية الآسيوية 💜 🌐 https://t.co/xL9mCO1OYR#نادي_العين #مرحباً_مرياح pic.twitter.com/U83nyZad7l — نادي العين (@alainfcae) July 28, 2021

ويتميز مرياح بالمرونة الكبيرة التي تمكنه من اللعب في أكثر من مركز دفاعي ابتداء من محور الارتكاز رقم 6، ومركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن.

وبدأ مرياح مسيرته مع فريق أريانه التونسي، قبل أن ينتقل إلى نادي النجم الرياضي بالمتلوي المنتمي لدوري الدرجة الأولى في موسم 2013-2014، وتحديدا عندما بلغ العشرين من عمره، ليصبح اللاعب _وقتذاك_ هدفا لعدة أندية كبيرة في تونس، غير أن نادي الصفاقسي تمكن من التعاقد معه في 2014 لغاية 2018، ليحصل على الشارة الدولية باللعب للمنتخب التونسي.

وفي موسم 2018- 2019، خاض تجربة الاحتراف الخارجي بالانضمام لأكبر أندية الدوري اليوناني أولمبياكوس، وانتقل منه على سبيل الإعارة إلى تجربة أخرى في الدوري التركي عبر بوابة قاسم باشا، في موسم 2019-2020، وفي الموسم الماضي 2020-2021 لعب لنادي لتشايكور ريزه سبور التركي، معارا من أولمبياكوس، قبل أن ينضم رسميا إلى العين قادما من أولمبياكوس اليوناني.

وأنهى العين الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 41 نقطة ضمن بطولة الدوري الإماراتي.