راشد بن حميد: دوري الإمارات سيرى الخصخصة في القريب العاجل

كشف راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم الإماراتي، عن قرب خصخصة أندية دوري الخليج العربي.

وقال راشد بن حميد، في تصريحات تلفزيونية، يوم الثلاثاء: ”رأينا في العديد من التجارب العالمية أن الخصخصة هي أفضل وسيلة لاستدامة وتطور الأندية وهذا أمر ليس فيه زعل، من يريد ناديه يكون أقوى على المدى الطويل لازم يجلب فكر تجاري، وقطاع خاص في الدوري حتى يصبح فيه تحسن وتطور للفكر الكروي في الدوري والمنافسات“.

وأضاف: ”دوري الإمارات سيرى الخصخصة في القريب العاجل، سنرى أندية تشارك في دوري الدرجة الأولى والمحترفين جزء منها يكون ملك قطاع خاص أو يمكن بشكل كامل، لدينا بالفعل تجربة موجودة في دوري الدرجة الثانية وهي ممتازة جدا، ونريدها أن تنضج في دولة الإمارات وتصل لكل مراحل الدوري لكي نجلب فكرا واستثمارا وخبرة دولية في دورينا دوري الخليج العربي“.

#راشد_بن_حميد:

– من دون "زعل" دوري #الإمارات سيرى الخصخصة في القريب العاجل

– الخصخصة أفضل وسيلة لتطوير الأندية ومن يريد "دوري قوي" عليه جلب الفكر التجاري وفتح المجال للقطاع الخاص#استراتيجية_اتحاد_الكرة#رؤية_2038 pic.twitter.com/XvXdlatsKJ — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 25, 2021

وكان اتحاد الكرة الإماراتي أعلن مؤخرا استراتيجية ”رؤية 2038″، التي تستهدف تطوير كل عناصر اللعبة، والوصول لمنصات التتويج.

وكشف أن الاستراتيجية تقوم على 6 ركائز أساسية، هي: المنتخبات الوطنية وتطوير المواهب، والمشاركة الرياضية، والأندية والمسابقات وبرامج تأهيل الحكام.

Vision 2038 رؤية pic.twitter.com/EddjVT9wzR — Rashid Bin Humaid (@Rashidbinhumaid) May 25, 2021

كما تم تحديد الأهداف، ومنها آلية مستدامة للتأهل إلى كأس العالم اعتباراً من 2034، وآلية مستدامة لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم اعتباراً من 2038، والسعي للمنافسة على لقب كأس آسيا تحت 20 عاماً 2030، والارتقاء إلى المركز الأول في تصنيف قارة آسيا 2030، والفوز ببطولة كأس آسيا للرجال للعام 2031.