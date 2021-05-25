الوصل يلبي رغبة هيلمان بالتعاقد مع البرازيلي إدريلسون

ذكرت تقارير صحفية برازيلية أن الوصل الإماراتي تعاقد رسميا مع البرازيلي إدريلسون مدافع سبورت ريسيفي على سبيل الإعارة لمدة عام واحد بداية من يوليو/تموز المقبل.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية إن إدواردو كورنانيسي المدير الفني لفريق سبورت أكد انتهاء الصفقة، وذلك بعد تجديد عقد المدافع البالغ عمره 23 عاما حتى يوليو/ تموز 2023 وإعارته للوصل مع خيار الشراء في نهاية فترة الإعارة.

وأضافت الشبكة ذاتها أن إدريلسون سيبدأ مسيرته مع الوصل في أول يوليو/تموز المقبل وحتى الـ30 من يونيو/حزيران 2022، وسيكون النادي الإماراتي قادرا على ممارسة خيار الشراء بقيمة ثابتة في العقد.

وبالتالي، فإن مواجهة ناوتيكو كانت آخر مباراة للمدافع مع سبورت قبل حسم الصفقة، إذ سيحصل على فترة راحة قبل السفر للإمارات.

وتمت الصفقة بناء على توصية من أودير هيلمان المدير الفني للوصل الذي عمل مع المدافع الشاب خلال فترة عمله مع المنتخب الأولمبي.

وسبق لإدريلسون الإعارة إلى بالميراس بين عامي 2017 و 2018 لكنه نشأ في صفوف أكاديمية سبورت ريسيفي الذي دافع عن ألوان فريقه الأول في 2018 قبل أن يصبح أساسيا في التشكيلة في العام التالي.

ومنذ ذلك الحين لم يغادر الفريق، وقد شارك هذا الموسم في 16 مباراة وسجل هدفين، وتوج بلقب كأس أمريكا الجنوبية مع منتخب البرازيل تحت 17 عاما في 2015، ولعب لمنتخب البرازيل تحت 19 عاما والمنتخب الأولمبي.

وأنهى الوصل الموسم الماضي في المركز التاسع في دوري الخليج العربي، وقد أعلن الشهر الماضي عن تجديد عقد مدربه البرازيلي هيلمان حتى عام 2023.