فرجاني ساسي يتلقى عرضين من دوري الخليج العربي وعرضا من الدوري التركي

تلقى النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المصري عرضين من دوري الخليج العربي، وعرضا من الدوري التركي.

وبحسب صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية، فإن ساسي، البالغ من العمر 29 عاما، تلقى عرضين من دوري الخليج العربي، وعرضا من الدوري التركي.

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الأندية التي تقدمت بعروض للتعاقد مع ساسي، لكنها أوضحت أن النجم التونسي أجَّل الرد على العروض لحين انتهاء المفاوضات الجارية مع الزمالك لتجديد عقده.

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك في يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع المصري اليوم الإثنين، وفي حال مشاركة ساسي فإنه سيصل إلى 100 مباراة مع المارد الأبيض، وقد سجل حتى الآن 16 هدفا وصنع 16.

وكان عمرو الدردير، المتحدث الرسمي باسم الزمالك، قد أكد اقتراب فرجاني ساسي من تجديد تعاقده مع الزمالك.

وقال الدردير: ”ملف فرجاني بنسبة 99% سيتم حله، وأطمئن الجمهور بنسبة 99% فرجاني باقٍ في النادي، وسيتم حل مشكلته المالية وسيتم التجديد له، بشرط واحد فقط ألا يكون وقع لنادٍ آخر، والكرة في ملعب ساسي، وحتى لو وقع لنادٍ آخر ولديه رغبة في الاستمرار فسيتم حل الأزمة“.