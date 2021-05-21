النصر الإماراتي يجدد اهتمامه بريبيرو نجم فلامنغو

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن النصر الإماراتي أبدى اهتمامه مجددا بالتعاقد مع إيفرتون ريبيرو لاعب فلامنغو الذي ضمه تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل مؤخرا.

وقالت شبكة ”غلوبو“ البرازيلية: إن فلامنغو ينتظر عرضا من النصر للاعب الوسط البالغ عمره 32 عاما الذي لعب من قبل لشباب الأهلي بين عامي 2015 و2017.

ووفقا للمصدر ذاته فإن مجلس إدارة فلامنغو سيكون أكثر مرونة مما كان عليه في يناير/كانون الثاني الماضي عندما حاول النصر التعاقد مع اللاعب.

ويعتبر إيفرتون ريبيرو، إلى جانب جيرسون أكثر لاعبي فلامنغو المطلوبين من الأندية الخارجية، إذ إنه في بداية العام الحالي اقترب النصر من حسم الصفقة، لكن تعنت فلامنغو حال دون إتمامها.

وكان فلامنغو في المرحلة الأخيرة من الدوري، ولا يريد التفريط في أي من لاعبيه، لكنه لا يمانع حاليا في رحيل لاعبه، ويسعى لتحقيق أقصى استفادة مالية قد تصل إلى عشرة ملايين يورو.

وتبدأ فترة الانتقالات في 12 أغسطس/آب المقبل، لكن من المتوقع أن يتخذ النصر إجراءات مبكرة، خاصة بعد انتهاء الموسم في البرازيل الشهر الماضي.