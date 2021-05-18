النصر يطالب بإعادة مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات‎

أعلن نادي النصر الإماراتي تقدمه بشكوى رسمية لاتحاد الكرة الإماراتي بشأن القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة نهائي كأس رئيس الإمارات ضد شباب الأهلي دبي.

وكان شباب الأهلي توج بطلًا لكأس رئيس دولة الإمارات للمرة العاشرة في تاريخه، بعد فوزه على النصر بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعتهما، يوم الأحد.

وشهدت المباراة اعتراضات قوية على التحكيم، وصلت إلى طرد رامون دياز، مدرب النصر.

وقال النصر في بيان رسمي أصدره عبر حسابه على“تويتر“:“تقدمت شركة النصر لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بشأن الأحداث الكارثية التي تخللت المباراة النهائية لكأس رئيس الإمارات، وطالبت فيها من حيث النتيجة بإعادة المباراة تأسيسًا على وجود خطأ قانوني فني يستوجب الإعادة طبقًا للوائح ذات الصلة، واحتياطيًا لتعويض النادي عما لحق به من ضرر، وما فاته من كسب نتيجة الأخطاء الجسيمة المرتبطة بالتحكيم في المباراة المذكورة“.

وكان أحمد خوري، نائب رئيس مجلس إدارة النصر، قال في تصريحات أبرزتها صحيفة ”البيان“، إن ناديه يدعم عودة الحكام الأجانب إلى ملاعب الدوري الإماراتي.

وأضاف:“تحكيم نهائي الكأس أساء لكرة الإمارات، ومصداقية المسابقات على المحك بسبب الأخطاء المتكررة“.

وتابع:“الحكم عمار الجنيبي حرم النصر من لقب مستحق، وأناشد المسؤولين بتصحيح مسار لجنة الحكام، ولذلك قدمنا شكوى رسمية لاتحاد الكرة“.

وكان عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة نادي النصر لكرة القدم، قد أبدى غضبه عقب اللقاء، قائلًا:“تحدثوا معنا، وقولوا للنصر لا نريد لكم التتويج بأي بطولة، وأنهوا ذلك الأمر، فالفريق بذل مجهودًا كبيرًا، والإدارة عملت بجد واجتهاد لمدة عام كامل، وفي مباراة واحدة ضاع مجهود الفريق.. النصر تعرض لظلم تحكيمي واضح، وخاطبنا الاتحاد في نصف النهائي ولا أحد رد علينا، لقد خسرنا بشكل متعمد“.