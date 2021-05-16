شباب الأهلي يتوج بكأس رئيس الإمارات بفوز درامي على النصر (فيديو)

تُوج فريق شباب الأهلي دبي، بكأس رئيس الإمارات على حساب النصر، بعد أن تغلب عليه 2/1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.
وأحرز كارتابيا هدف شباب الأهلي الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه التقدم. وفي الشوط الثاني للنصر في الدقيقة 77 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.
وقبل انطلاق صافرة النهاية عاد كارتابيا ليتقدم لشباب الأهلي مرة أخرى، ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 93، ليهدي فريقه لقب أغلى الكؤوس.
وتفوق شباب الأهلي وتُوج بكأس رئيس الإمارات للمرة العاشرة في تاريخه.
كارتابيا يسجل الهدف الأول لشباب الأهلي على النصر من ركلة جزاء#كاس_رئيس_الدولة #النصر_شباب_الأهلي #شباب_الأهلي_النصر
— إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021
هدف التعادل لفريق النصر بصوت المعلق حازم عبدالسلام..#نهائي_كأس_رئيس_الدولة #شباب_الأهلي_النصر #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/KYgZ0eIqrQ
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 16, 2021
نسخة من الهدف الأول..#كارتابيا يسجل الهدف الثاني لـ #شباب_الأهلي من ركلة جزاء#نهائي_كأس_رئيس_الدولة #شباب_الأهلي_النصر #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/nq4uP2Kwup
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 16, 2021
وكانت المباراة قد شهدت قرارًا من حكم الساحة الدكتور عمار الجنيبي، بطرد رامون دياز بعد دفعه للحكم الرابع في صدره.
وانفعل رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي على الحكم الرابع، بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.
وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، واعترض الجهاز الفني لنادي النصر على ذلك.
والتقطت كاميرا المباراة رامون دياز وهو يقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، وقام بدفعه في صدره وسط غضب شديد من المدرب الأرجنتيني.
رامون دياز مع الحكم بعد إحتساب ضربة جزاء على فريقه :
— نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 16, 2021
طرد رامون دياز مدرب #النصر بعد اعتراضه على احتساب ركلة جزاء لصالح #شباب_الاهلي #كاس_رئيس_الدولة #شباب_الأهلي_النصر
— إرم سبورت (@EremSports) May 16, 2021