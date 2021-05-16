شباب الأهلي يتوج بكأس رئيس الإمارات بفوز درامي على النصر (فيديو)

تُوج فريق شباب الأهلي دبي، بكأس رئيس الإمارات على حساب النصر، بعد أن تغلب عليه 2/1 في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد.

وأحرز كارتابيا هدف شباب الأهلي الأول في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، ليهدي فريقه التقدم. وفي الشوط الثاني للنصر في الدقيقة 77 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

وقبل انطلاق صافرة النهاية عاد كارتابيا ليتقدم لشباب الأهلي مرة أخرى، ويحرز هدف الفوز في الدقيقة 93، ليهدي فريقه لقب أغلى الكؤوس.

وتفوق شباب الأهلي وتُوج بكأس رئيس الإمارات للمرة العاشرة في تاريخه.

وكانت المباراة قد شهدت قرارًا من حكم الساحة الدكتور عمار الجنيبي، بطرد رامون دياز بعد دفعه للحكم الرابع في صدره.

وانفعل رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي على الحكم الرابع، بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، واعترض الجهاز الفني لنادي النصر على ذلك.

والتقطت كاميرا المباراة رامون دياز وهو يقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، وقام بدفعه في صدره وسط غضب شديد من المدرب الأرجنتيني.