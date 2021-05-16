رياضة

مباراة النصر وشباب الأهلي: طرد رامون دياز بعد اعتدائه على الحكم الرابع (فيديو)
تاريخ النشر: 16 مايو 2021 16:47 GMT
تاريخ التحديث: 16 مايو 2021 17:50 GMT

مباراة النصر وشباب الأهلي: طرد رامون دياز بعد اعتدائه على الحكم الرابع (فيديو)

انفعل رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي على الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات، بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه. وقبل

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

انفعل رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي على الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات، بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، واعترض الجهاز الفني لناي النصر على احتسابها.

والتقطت كاميرا المباراة رامون دياز وهو يقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، وقام بدفعه في صدره وسط غضب شديد من المدرب الأرجنتيني.

وقرر حكم الساحة الدكتور عمار الجنيبي طرد رامون دياز بعد دفعه الحكم الرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء، أحرزها كارتابيا.

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