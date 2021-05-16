مباراة النصر وشباب الأهلي: طرد رامون دياز بعد اعتدائه على الحكم الرابع (فيديو)

انفعل رامون دياز مدرب نادي النصر الإماراتي على الحكم الرابع لمباراة فريقه أمام شباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات، بعد احتساب ركلة جزاء ضد فريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح شباب الأهلي، واعترض الجهاز الفني لناي النصر على احتسابها.

والتقطت كاميرا المباراة رامون دياز وهو يقوم بالتحدث مع الحكم الرابع، وقام بدفعه في صدره وسط غضب شديد من المدرب الأرجنتيني.

رامون دياز مع الحكم بعد إحتساب ضربة جزاء على فريقه : pic.twitter.com/kHXIYzxSpB — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 16, 2021

وقرر حكم الساحة الدكتور عمار الجنيبي طرد رامون دياز بعد دفعه الحكم الرابع.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء، أحرزها كارتابيا.