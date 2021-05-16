نهائي كأس رئيس الإمارات.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر وشباب الأهلي

تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى ملعب (هزاع بن زايد) لمتابعة اللقاء المرتقب بين النصر وشباب الأهلي دبي في نهائي كأس رئيس الإمارات.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر وشباب الأهلي دبي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (هزاع بن زايد) في الساعة السابعة و35 دقيقة مساء اليوم الأحد.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 ودبي الرياضية 1 والشارقة الرياضية.

مشوار النصر وشباب الأهلي

تأهل شباب الأهلي دبي إلى اللقاء النهائي بعدما تخطى عقبة حتا بنتيجة 3-0 في دور الستة عشر ثم فاز على الإمارات بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، ثم فاز على بني ياس بنتيجة 1-0 في نصف النهائي.

وصعد النصر بعدما أقصى الوحدة من دور الستة عشر بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل دون أهداف، ثم فاز على عجمان بنتيجة 2-0 في ربع النهائي، ثم فاز على الشارقة بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.

ويتقابل الفريقان للمرة الرابعة هذا الموسم بعد أن تفوق شباب الأهلي دبي ذهابا وإيابا بالدوري الإماراتي بالفوز بنتيجة 1-0 ثم 3-2 وهو اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، كما أن شباب الأهلي دبي حسم لقب كأس الخليج العربي على حساب النصر بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد التعادل دون أهداف.

خبرات شباب الأهلي دبي

يراهن شباب الأهلي دبي على خبرات لاعبيه ومدربه مهدي علي من أجل اقتناص ثالث ألقابه هذا الموسم بعد الفوز ببطولة كأس السوبر بجانب كأس الخليج العربي.

وأكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، أن فريقه في أتم الجاهزية لخوض هذه المباراة وتحقيق اللقب على حساب النصر.

وأوضح أن فريقه يسعى لتحقيق الفوز ولن يتنازل عن هذا اللقب، مؤكدا أنه لا يهتم بمسألة الغيابات خاصة أن فريق النصر متكامل ولديه عناصر متميزة.

ويبقى شباب الأهلي دبي الأكثر تتويجا بلقب كأس رئيس الدولة برصيد 9 مرات آخرها في الموسم الماضي، ويعتمد الفرسان على تشكيلة تضم حارس المرمى ماجد ناصر وأمامه رباعي خط الدفاع حمدان الكمالي وعبد العزيز صنقور ومحمد مرزوق ووليد عباس.

ويقود خط الوسط ماجد حسن وبجواره عبد الله النقبي وأمامهما كارلوس إدواردو وعلى الأطراف جلال الدين ماشاريبوف ومحمد جمعة وفي الهجوم إيجور جيسوس.

طموح النصر

يسعى النصر بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بجانب البطولة الخامسة له على صعيد كأس رئيس الدولة بعدما حقق هذه البطولة لآخر مرة موسم 2014 – 2015.

ويعاني النصر من 4 غيابات مؤثرة على رأسهم البرتغالي توزي والبرازيلي جلوبير ليما وريان مينديز وطارق أحمد، وأكد رامون دياز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أن فريقه لن ينظر للغيابات وسيلعب لتحقيق الفوز على حساب شباب الأهلي دبي والتتويج باللقب.

وأشار إلى أن النصر يملك بعض عناصر الخبرات بخلاف امتلاكه الروح القتالية التي تستطيع تعويض هذه الغيابات، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين.

ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع سعيد سويدان ويعقوب حسن ومحمد عايض ومحمود خميس.

ويقود خط الوسط محمد خميس وبجواره جاسم يعقوب ومهدي عبيد وأنطونيو خوسيه مع ثنائي الهجوم سباستيان تيغالي وضياء سبع.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لـ“إرم نيوز“: إن المباريات النهائية يكون لها طابع خاص سواء على مستوى الحذر التكتيكي أو العوامل البدنية أو التركيز وعدم ارتكاب الهفوات الدفاعية.

وأوضح أن شباب الأهلي دبي تطور بشكل كبير مع مدربه مهدي علي رغم الإخفاق الآسيوي، ولكن المدير الفني أعاد الثقة للفريق ويستطيع إعادة ترتيب الأوراق في الموسم المقبل.

وأكد أن النصر لديه عناصر متميزة أيضا على المستوى الفردي بجانب خبرات المدرب رامون دياز، موضحا أن الغيابات بالطبع مؤثرة على النصر، ولكن كل الاحتمالات واردة في هذه المواجهة القوية.