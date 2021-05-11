بيدرو يعلن رحيله رسميا عن قيادة العين الإماراتي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل رحيله رسميا عن قيادة نادي العين الإماراتي، عقب نهاية منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، التي شهدت تتويج الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي.

وقال بيدرو عبر حساب العين الرسمي على ”تويتر“: ”فخور بالفترة التي أمضيتها في هذا النادي الكبير، اليوم انتهت مهمتي رسميا مع العين وأشكر الإدارة والطاقم الفني المعاون واللاعبين والجماهير“.

قال فخور بالفترة التي امضيتها في هذا النادي الكبير..

بيدرو: اليوم انتهت مهمتي رسميا مع العين وأشكر الادارة والطاقم الفني المعاون واللاعبين والجماهير#نادي_العين pic.twitter.com/KRi3N6GktV — نادي العين (@alainfcae) May 11, 2021

وحقق العين الفوز على حتا بهدف نظيف.

واحتل العين المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وخرج العين من جميع البطولات هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري، حيث كان آخر خروج من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.