رياضة

بيدرو يعلن رحيله رسميا عن قيادة العين الإماراتي
تاريخ النشر: 11 مايو 2021 20:40 GMT
تاريخ التحديث: 11 مايو 2021 21:45 GMT

بيدرو يعلن رحيله رسميا عن قيادة العين الإماراتي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل رحيله رسميا عن قيادة نادي العين الإماراتي، عقب نهاية منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، التي شهدت تتويج الجزيرة بطلا لدوري الخليج

+A -A
المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل رحيله رسميا عن قيادة نادي العين الإماراتي، عقب نهاية منافسات البطولة، يوم الثلاثاء، التي شهدت تتويج الجزيرة بطلا لدوري الخليج العربي.

وقال بيدرو عبر حساب العين الرسمي على ”تويتر“: ”فخور بالفترة التي أمضيتها في هذا النادي الكبير، اليوم انتهت مهمتي رسميا مع العين وأشكر الإدارة والطاقم الفني المعاون واللاعبين والجماهير“.

وحقق العين الفوز على حتا بهدف نظيف.

واحتل العين المركز السادس برصيد 41 نقطة.

وخرج العين من جميع البطولات هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري، حيث كان آخر خروج من الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play