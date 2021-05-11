الجزيرة يسقط خورفكان ويتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة (فيديو)

توج نادي الجزيرة بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2011 و2017، بعد فوز على خورفكان (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من دوري الخليج العربي.
وكان يحتاج الجزيرة للفوز من أجل التتويج باللقب، الذي كان ينافسه عليه بني ياس، الذي تعادل بدوره أمام الوحدة بهدف لمثله، وهو أمر لم يشفع له لاقتناص اللقب.
وتصدر الجزيرة ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 57 نقطة، فيما جاء خلفه بني ياس برصيد 54 نقطة.
وتوقف رصيد خورفكان عند النقطة 25 بالمركز العاشر.
رسمياً.. اللقب جزراوي#الجزيرة بطلاً لـ #دوري_الخليج_العربي للمرة الثالثة في تاريخه
الجزيرة 3-1 خورفكان #الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/EkotczZ9b0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
تقدم الجزيرة مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق عمر تراوري.
#الجزيرة يتقدم ويقترب أكثر..
هدف قد يساوي ذهباً ولقباً..
تمريرة من #علي_مبخوت وتسديدة من #تراوري في المرمى#الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/1On31DtsZy
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
وفي الدقيقة 33 سجل علي مبخوت الهدف الثاني.
#علي_مبخوت يسجل الثاني..
بعد مراجعة «الفار».. احتساب الهدف و #الجزيرة يواصل الاقتراب من اللقب #الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/iLCTIDRC6A
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
ومع الدقيقة 37 تلقى خلفان مبارك، نجم الجزيرة، الكارت الأحمر، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.
طرد #خلفان_مبارك بعد العودة إلى تقنية الفيديو#الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/9DQ9fLa24R
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
ومع الدقيقة 59 سجل عمر تراوري الثالث للجزيرة من صناعة علي مبخوت.
اللقب قريب جداً من #الجزيرة..#تراوري يسجل الهدف الثالث بصناعة #علي_مبخوت #الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/vWrXcA5kPw
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021
وجاء هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق خلفان النوبي.
#خورفكان يسجل..
هدف رائع بمجهود فردي من خلفان النوبي#الجزيرة_خورفكان #دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/5hZKf3ueL2
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 11, 2021