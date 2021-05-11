الجزيرة يسقط خورفكان ويتوج بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة (فيديو)

توج نادي الجزيرة بطلا للدوري الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2011 و2017، بعد فوز على خورفكان (3-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، يوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة والعشرين الأخيرة من دوري الخليج العربي.

وكان يحتاج الجزيرة للفوز من أجل التتويج باللقب، الذي كان ينافسه عليه بني ياس، الذي تعادل بدوره أمام الوحدة بهدف لمثله، وهو أمر لم يشفع له لاقتناص اللقب.

وتصدر الجزيرة ترتيب دوري الخليج العربي، برصيد 57 نقطة، فيما جاء خلفه بني ياس برصيد 54 نقطة.

وتوقف رصيد خورفكان عند النقطة 25 بالمركز العاشر.

تقدم الجزيرة مبكرا في الدقيقة 11 عن طريق عمر تراوري.

وفي الدقيقة 33 سجل علي مبخوت الهدف الثاني.

ومع الدقيقة 37 تلقى خلفان مبارك، نجم الجزيرة، الكارت الأحمر، ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ومع الدقيقة 59 سجل عمر تراوري الثالث للجزيرة من صناعة علي مبخوت.

وجاء هدف خورفكان الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق خلفان النوبي.